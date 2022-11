Periodista de Blu Radio denuncia amenazas mientras realiza su labor en Venezuela

La periodista de Blu Radio Lexy Garay, enviada especial a Venezuela para cubrir la crisis que vive el vecino país , en donde el desespero reina entre los ciudadanos ante la escasez de productos básicos, sufrió amenazas mientras realizaba su trabajo.

Publicidad

“Se me acercaron dos hombres con camisetas rojas a pedirme que no hiciera entrevistas, que no tomara fotografías y que no me expusiera a que me quitaran el teléfono”, relató la comunicadora.

Sin embargo, no fue el único episodio negativo que tuvo que padecer la periodista en el lugar, cercano al supermercado Bicentenario, en el sector llamado Plaza Venezuela.

Publicidad

“Sufrí un intento de atraco, un hombre se me abalanzó por la espalda e intentó arrebatarme el bolso y el celular. Por fortuna alcancé a reaccionar y me resguardé en un puesto de comidas que había cerca de allí”, dijo.

Publicidad

Según relatan los propios habitantes de Caracas, al parecer, este tipo de intimidaciones no son solo para la prensa sino que la están viviendo también los civiles en el día a día.