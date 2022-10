¿Por qué ni el FBI puede desbloquear un iPhone?

Apple se negó la semana pasada a facilitar el acceso del Gobierno a un iPhone usado por uno de los autores del tiroteo de diciembre pasado en la ciudad californiana de San Bernardino (EEUU), en el que murieron 14 personas.



La decisión del consejero delegado de Apple, Tim Cook, la argumentó en un correo electrónico enviado a los trabajadores de la compañía y en la web de la empresa donde explica que el acceder a esa petición tendría consecuencias "peligrosas", pues dejaría abierta la puerta a que pudieran acceder a cualquier iPhone.



Cabe recordar que un iPhone se bloquea después de 10 intentos de ingresar una clave o contraseña errónea. Apple dice que no puede adivinar la contraseña de ningún celular, pues cada propietario define el código de acceso que quiera. Lo mismo ocurre con el FBI, que después de ingresar 10 claves distintas terminó bloqueando el celular del terrorista.



En eso consiste la petición del FBI: que la compañía de la manzana elimine el bloqueo de los iPhone después de 10 intentos fallidos.



Este es un hecho que causa conmoción a nivel global, pues para los ciudadanos es sorprendente que ni el FBI sepa cómo desbloquear o chuzar un iPhone.



Según Apple, una de las consecuencias "peligrosas" sería el establecer un precedente legal que ampliaría los poderes del Gobierno.



La negativa de Apple de crear un sistema con una “puerta trasera” en los iPhone le otorgó un apoyo generalizado de los expertos. Google considera que la industria tecnológica ha de analizar con detalle su postura frente al pulso legal que mantienen Apple y el FBI porque cree que si se accede una vez al requerimiento de las autoridades, sentará precedente y habrá exigencias similares en el futuro.



"Tenemos que sopesarlo bien como industria. Hay una nueva área aquí que necesitamos analizar. Si sucede una vez, teóricamente puede repetirse en múltiples ocasiones. Y eso es exactamente sobre lo que tenemos que reflexionar", indicó hoy en un encuentro con medios el vicepresidente de Google y responsable de Android, Hiroshi Lockheimer.



Lockheimer explicó hoy en el MWC que se trata de una situación "delicada" porque no consiste en un requerimiento legal de información a una compañía, sino en la exigencia de modificar el sistema operativo de un producto para burlar su barrera de seguridad y acceder a los datos que contiene.



Por su parte, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que se "solidariza" con Apple y defendió el encriptado de los terminales, pero matizó que las compañías tecnológicas tienen una "gran responsabilidad" a la hora de ayudar a evitar actos terroristas y de luchar contra el terrorismo.



"No quiero que haya terroristas en Facebook", relató.



Sin embargo, más de la mitad de los estadounidenses respaldan al Gobierno en su petición a Apple para que desbloquee los datos del iPhone del sospechoso del ataque terrorista de diciembre en San Bernardino a pesar de la negativa de la empresa tecnológica.



Según un estudio publicado por el centro de investigación Pew, el 51 % de los estadounidenses cree que Apple debería desbloquear el iPhone para facilitar la investigación de la policía federal (FBI).



La encuesta se llevó a cabo del 18 al 21 de febrero con llamadas telefónicas a 1.002 adultos en todo el país y tiene un margen de error de 3,7 por ciento.



La empresa tecnológica Apple pidió al Gobierno de Estados Unidos que retire la petición que exige a la compañía ayudar al FBI a acceder a un teléfono iPhone en el centro de una investigación sobre terrorismo.