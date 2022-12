Pretelt responde a cuestionamientos de Daniel Coronell sobre sus bienes

A través de su cuenta de Twitter, el magistrado Jorge Pretelt respondió a la columna de Daniell Coronel, denominada “Rico McPretelt”, donde el periodista cuestiona los bienes adquiridos por él durante su magistratura.

Publicidad

“No soy propietario de los bienes que Usted ha mencionado, para lo cual bastaba con ingresar a la página de la Superintendencia de Notariado y Registro y solicitar en línea los certificados de tradición y libertad de dichos inmuebles, pagar por cada uno de ellos $13.100 y verificar cuáles aparecen a mi nombre”, dice el magistrado.

Además, Pretelt le pide a Coronel que rectifique la columna pues afirma que pone en peligro a su familia, al tiempo que responde uno a uno los cuestionamientos hechos por el periodista.

Publicidad

En la columna, Coronell afirma que “buena parte de sus propiedades las adquirió mientras era magistrado del Consejo Nacional Electoral y su prosperidad ha ido en aumento con su paso por la Corte Constitucional”.

Publicidad

Esta es la carta publicada por Pretelt:

Señor Daniel Coronell

Revista Semana

Publicidad

Le ruego rectificar su columna del día de ayer 6 de junio de 2015, pues no soy propietario de los bienes que Usted ha mencionado, para lo cual bastaba con ingresar a la página de la Superintendencia de Notariado y Registro y solicitar en línea los certificados de tradición y libertad de dichos inmuebles, pagar por cada uno de ellos $13.100 y verificar cuáles aparecen a mi nombre:

Publicidad

1. Respecto de los inmuebles en la ciudad de Bogotá señalados por Usted, quiero manifestarle lo siguiente:

- Le reitero que solo soy propietario de un apartamento en el conjunto residencial Emaús en el que vivo desde hace casi 20 años, registrado con matrícula inmobiliaria no. 50C-1247952, del cual hacen parte 2 garajes cuyos folios de Matrícula son 50C-1247824 y 50C-1247828. No tengo más propiedades en Bogotá.

Publicidad

- No es cierto que el apartamento 303 ubicado en la Carrera 2° No. 70-16, con folio de matrícula inmobiliaria no. 50C-953762, al cual le pertenecen los garajes 02 y 12 con folios de matrícula No. 50C-953711 y 50C-953721, sean de mi propiedad. Aparecen como propietarios Olimpo Juan Oliver Espinosa y Rubiela Castañeda Salazar.

Publicidad

- No es cierto que el apartamento ubicado en la Calle 64 No. 7-52 y su garaje 252 con folio de matrícula inmobiliaria no. 50C-436294, sean de mi propiedad. Aparece como propietaria la señora Ángela Mercedes Chamorro de la Rosa.

- No es cierto que el apartamento 512, junto con los garajes 132 y 133, ubicados en la Carrera 4° No. 70ª-82, registrados con los folios de matricula inmobiliaria 50C-1247918, 50C-1247781 y 50C-1247782, me pertenezcan. Aparecen como propietarios los señores Carlos Alberto Blanco Rangel y Paula Camacho Henao.

Publicidad

- No es cierto que el apartamento 702 ubicado en la Carrera 3 No. 17-37, con folio de matrícula no. 50C-214436 me pertenezca, pues fue vendido en el año 1992 al señor MARCO MAFIOLI.

Publicidad

2. Respecto de los inmuebles ubicados en la ciudad de Cartagena le señalo lo siguiente:

- El Lote 8 Manzana 269 del Barrio San Pedro Mártir, con folio de matrícula no. 060-166257, es un predio de interés social que nunca me ha pertenecido, el cual según su certificado de tradición y libertad fue adquirido en el año 2006 por Carlos Enrique González Orozco y Alejandrina Salas Pacheco con un subsidio de la Caja de Vivienda Militar.

Publicidad

- El apartamento 502 ubicado en el Edificio Boquilla Marina Club PH con folio de matrícula No. 060-166210, fue vendido en el año 2010 a los señores Juan Caros y Ramón Andrés Payares Villegas. De acuerdo al certificado de libertad aparecen como propietarios Julián Enrique, Carlos Alberto, Guillermo Fernando y Andrés Felipe Mendoza Vélez.

Publicidad

3. Los predios en los que he residido los he adquirido con créditos hipotecarios. Incluso en el que vivo en este momento está hipotecado al Banco AV Villas, tal como se puede comprobar en el correspondiente certificado de libertad y tradición.

4. Finalmente, no es el INCODER el que debe certificar los inmuebles urbanos en Colombia, por lo que no entiendo por qué el Subdirector de Tierras Carlos Ignacio Carmona hace un informe con bienes que además no me pertenecen. Por lo anterior, le di poder a mi abogado Abelardo de la Espriella para que presente denuncia penal y queja disciplinaria contra este funcionario por los delitos de falsedad en documento público, prevaricato y abuso de funciones públicas.

Publicidad

Ha mentido Usted Daniel Coronell desde los Estados Unidos, poniendo en peligro a mi frágil familia.

Publicidad

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub