Programa completo Mañanas BLU 10 AM 19 de Junio de 2015

Farc es la mayor amenaza en el hemisferio occidental, según EE.UU.: En su reporte anual, el Departamento de Estado de Estados Unidos, usa un lenguaje más fuerte contra las Farc y asegura que el grupo guerrillero es la amenaza terrorista en el hemisferio occidental.

Video: niño de 6 años le canta la tabla a Vidal por accidente: Un niño de seis años regaña duramente al jugador Arturo Vidal tras el accidente que protagonizó el pasado miércoles por conducir su ferrari en estado de embriaguez.

Farc pide medidas para atender a desplazados: La guerrilla de las Farc pidió este viernes al gobierno de Colombia acordar "medidas eficaces" para asegurar los derechos de los desplazados internos yexiliados por el conflicto armado de medio siglo en ese país.

General Guatibonza y ‘El Papero’ serán testigos en caso contra general Buitrago: La juez octava especializada de Bogotá decretó varias pruebas testimoniales y documentales dentro del proceso penal que se adelanta contra el general en retiro Flavio Buitrago investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

No habrá ley seca en Bogotá por partido de Colombia este domingo: La secretaria de Gobierno de Bogotá, Gloria Flórez, descartó implementar ley seca en la ciudad para el partido de la selección Colombia ante Perú este domingo 21 de junio.

Daniella Mass, la colombiana que se robó los aplausos en ‘America’s got talent’: La colombiana Daniela Barrios Barraza, conocida por su nombre artístico como Daniella Mass, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU 10 AMcontando su experiencia en la audición del reconocido reality ‘America’s got talent’ en el que, con su intervención, se robó todos los aplausos de los jurados.

¿Velarlo en un cuadrilátero o disfrazado de superhéroe? Ya existe la opción: Elsy Marín, una puertorriqueña, creó su propia funeraria, llamada Funeraria Marín, el lugar donde puede programar que su velorio de una manera fuera de lo convencional.

Ojo con las apuestas en la Copa América: muchas podrían ser ilegales: Cristina Arango, presidenta de Coljuegos, explicó en Mañanas BLU 10AM que algunas de las apuestas que se realizan en eventos como la Copa América pueden ser ilegales.