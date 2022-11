Programa completo Mañanas BLU 10 AM 23 de enero de 2015

Purga en inteligencia de las Fuerzas Militares por escándalo de Andrómeda: El inspector general de las Fuerzas Militares, vicealmirante César Augusto Narváez, confirmó que la investigación por la infiltración de información reservada de la fuerza pública dio como resultado, hasta el momento, el relevo de 20 uniformados y el retiro del servicio activo de 5 militares.

Falleció menor que sufrió violenta golpiza de su madre en Tenjo, Cundinamarca: Se confirmó que la menor de cinco años finalmente falleció luego de recibir una golpiza que le propinó su propia madre.

‘José José’ de Yo me llamo anuncia gira en marzo con El príncipe de la canción: ‘Jose Jose’ pasó por los micrófonos de Mañanas BLU 10 AM hablando de lo que será el lanzamiento de Yo me llamo, la conquista de América, que se estrena el próximo lunes. Por supuesto, también deleitó con un poco de su talento.

‘Sandro’ busca conquistar a América con su voz en Yo me Llamo, ¿lo logrará?: ‘Sandro’, interpretado por Daniel Alexander Mora, será uno de los tres representantes colombianos a ‘Yo me Llamo, La conquista de América’, en el que se enfrentarán los tres mejores imitadores de cada país de habla hispana.

Juez absuelve a lechero tras confundirlo con desmovilizado de autodefensas: Tras permanecer detenido cerca de dos años y en medio de abrazos de quienes siempre creyeron en su inocencia, Yeiner Sánchez Vanegas recuperó su libertad por orden de un juez. El hombre estaba detenido en Puerto Boyacá desde el 2013 señalado de ser alias ‘Patalimpia’, un desmovilizado de las autodefensas que era buscado por la justicia.

Lo más difícil de convertirme en Rafael Orozco fue el ‘bailao’: Jorge Martínez: Desde San Roque, Cesar, llegó Jorge Martínez, quien interpreta a Rafael Orozco y buscará derrotar a los mejores imitadores hispanohablantes en Yo me Llamo, La conquista de América.

Kim Kardashian ahora sorprende con un bikini ‘peludo’: Kim Kardashian publicó en sus cuentas de Twitter e Instagram unas fotos en las que posa con un bikini que diseñó su esposo, el rapero Kanye West.