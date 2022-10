Recaptura de ‘El Chapo’ abre debate sobre su extradición a Estados Unidos

Expertos mexicanos consideran que ante los casos de corrupción que se han presentado en el sistema penitenciario y que han facilitado la fuga de Guzmán en dos ocasiones, el proceso de traslado a Estados Unidos del capo del narcotráfico debe realizarse (Lea también: Este es el perfil del narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán ).

Publicidad

El especialista en seguridad nacional Carlos Alberto Toledo expone que hay “dos aspectos fundamentales en ese sentido: la tecnología de punta en las reclusiones, el blindaje material que debe tener todo centro de reclusión de máxima seguridad y el blindaje del personal de seguridad”.

Toledo manifestó que estas dos medidas deben ser complementadas para tener 100 por ciento de efectividad, puesto que si no se cumplen, “evidentemente habría fallas” (Lea también: "El Chapo" no volverá a prisión y Trump no será candidato, dice clarividente ).

Publicidad

En ese sentido, muchos afirman que estas dos condiciones se cumplirían a cabalidad en un centro carcelario de Estados Unidos.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Gobierno de México entrega detalles del operativo de recaptura del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.

Publicidad

-Pescadores en el Huila rechazaron la decisión de reactivar la operación de la hidroeléctrica de El Quimbo.

Publicidad

-La Contraloría General aclaró que la supresión del control de advertencia limita la acción del organismo en casos como el de la venta de Isagen.

- Tres turistas, dos austriacos y un sueco, resultaron heridos el viernes en Egipto en un ataque contra el hotel Bella Vista situado en la localidad costera de Hurghada (este) indicó la policía, que precisó que "un hombre armado" resultó herido.