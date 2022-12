Renunció gobernador de Cundinamarca, investigado por el carrusel de contratos

Álvaro Cruz, actual gobernador de Cundinamarca, presentó su carta de renuncia al cargo, en medio de las investigaciones en su contra por el carrusel de la contratación en Bogotá.

De acuerdo a la misiva, el retiro de su cargo busca “no afectar la gobernabilidad del departamento” y por lo tanto ejercerá su cargo hasta el próximo 18 de agosto.

“Señor Presidente, respetuosamente debo informarle, que la Fiscalía General de la Nación, está adelantando una investigación frente a mi ejercicio profesional como ingeniero civil independiente en el mes de diciembre del año 2009, lo que me obliga a atender los requerimientos de ese organismo constitucional”, dice la carta.

La semana pasada, la Fiscalía General de la Nación confirmó que el gobernador está adelantando negociaciones para buscar posibles beneficios jurídicos dentro de la investigación.

Los delitos por los que Cruz será imputado son cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de confianza calificado.

La aceptación de cargos implicaría inicialmente la rebaja del 50 por ciento de una eventual pena.

El mandatario departamental fue señalado por un grupo de testigos de la Fiscalía General de haber utilizado su posición social para que la empresa ICM, que se encargaba de la entrega de pavimentos y asfaltos a la UMV para el reparcheo de las calles, en la que fungía como representante se beneficiara con contratos. En la celebración de estos convenios contractuales habría logrado un beneficio económico.

Esta es su carta de renuncia:

Excelentìsimo Señor Presidente

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÒN

Repùblica de Colombia

Casa de Nariño, Bogotà, D.C.

Respetado Señor Presidente:

Como es de su conocimiento, en el mes de octubre de 2011 fui elegido Gobernador del Departamento de Cundinamarca para el período constitucional 2012 – 2015 y en el primer semestre del primer año de mi gobierno, presentè a consideración de los cundinamarqueses en quince mesas provinciales de trabajo, el Plan de Desarrollo “CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA”, que se centrò en cuatro objetivos que recogieron los nueve pilares del “Programa de Gobierno” que inscribì como candidato. El Plan de Desarrollo fue aprobado por unanimidad por parte de la Asamblea Departamental, incluyendo las diferentes fuentes de financiación del Plan Plurianual de Inversiones.

Transcurridos màs de tres años y medio de mi gobierno, he posicionado con el desempeño de mi Gabinete al Departamento de Cundinamarca, en los primeros lugares de gestión, destacàndose entre otros:

Primero en Educaciòn, Pruebas Saber de grados 3,5,9 y 11;

Primero en el Indice sintético de Calidad de la Educaciòn;

Primero en Desempeño Fiscal;

Primero en la Disminución de la Pobreza y menor Pobreza del Pais;

Primero en la Historia Clínica Unificada de Salud;

Primero en Inversión en Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado;

Primero en la Construcción y Reparación de puentes vehiculares;

Primero en la Dotación de maquinaria para mantenimiento de vías;

Primero en Atención de incendios.

Para su conocimiento Señor Presidente, en mi condiciòn de Gobernador de Cundinamarca Alvaro Cruz Vargas, fui merecedor de importantes reconocimientos, como estar entre los cinco mejores Gobernadores durante el período de gestión, en la evaluación de “Colombia Lìder”.

Reconozco y agradezco que Usted Señor Presidente, con el Señor Vicepresidente, haya impulsado cuantiosas inversiones en las autopistas 4G, en los Planes de Desarrollo Nacional “Prosperidad para Todos” y “Todos por un Nuevo Pais”, lo que ha sido fundamental para que el Departamento de Cundinamarca estè avanzando en el camino hacia la PAZ, con Equidad y Educación.

Señor Presidente, respetuosamente debo informarle, que la Fiscalìa General de la Naciòn, està adelantando una investigaciòn frente a mi ejercicio profesional como ingeniero civil independiente en el mes de diciembre del año 2009, lo que me obliga a atender los requerimientos de ese organismo constitucional. Por lo anterior, para no afectar la Gobernabilidad del Departamento, me permito presentar ante Usted, renuncia irrevocable a partir del 18 de agosto de 2015, al cargo de Gobernador de Cundinamarca, manifestándole en compañía de mi Señora Zoraida Rozo, a Usted Señor Presidente, a su Señora Marìa Clemencia Rodrìguez, al Señor Vicepresidente Doctor Germàn Vargas Lleras y su Señora, a todos sus Ministros y altos funcionarios, nuestro agradecimiento por haber contribuido a que Cundinamarca alcanzara los lugares de vanguardia, concluyendo una “Gestiòn Con Resultados”.

Finalmente Señor Presidente, con sentimientos de admiración por su empeño permanente y a veces incomprendido por lograr la PAZ, lo acompañamos sin reservas y le deseamos éxitos, para bien de los Cundinamarqueses y de todos los Colombianos.

Cordialmente,

Alvaro Cruz Vargas

Gobernador de Cundinamarca

2012 - 2015