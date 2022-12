Richard Torres, el hombre que se ha casado 17 veces… pero con árboles

El peruano Richard Torres pasó por los micrófonos de Mañanas BLU 10 AM hablando de la iniciativa que adelanta con el fin de generar confianza ambiental en el mundo a través de las bodas simbólicas que realiza con árboles: ya lleva 17.



“Nací en la región del Amazonas del Perú y desde mi infancia he tenido una conexión con la naturaleza a través de mis ancestros”, contó.



Torres aseguró que desarrolló la idea “para poder generar conciencia, mediante el arte dramático, para dejar un mensaje de paz y de respeto a la madre naturaleza y a los árboles que son nuestros hermanos”.



Manifestó que más allá de generar un show mediático por esto comportamiento lo que busca es invitar a que la gente “plante árboles, siembre flores y no contamine el planeta tierra.



“Lo que hemos conseguido y el punto principal de este proyecto es la reforestación, a cada país donde nosotros vamos reforestamos, en Colombia lo hicimos en Santa Marta, y así pasa en cada país donde hemos hecho las bodas”, señaló.