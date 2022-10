Sarah "Paddy" Jones, la bailarina que causa sensación a sus 81 años

Precisamente Nicolás espinoza pasó por los micrófonos de Blu Radio y habló de su compañera de baile, quien entre otras cosas ostenta el record como la mujer con más edad al bailar salsa.

“Un baile con ella es como si lo estuvieras haciendo con una muchacha de 25 años”, expresó.

“Nosotros empezamos en programas de talento para dar a conocer lo que ella hacía, hasta que nos dijeron que tenía que ser en televisión para que el mundo entero lo viera”, añadió.

En cuanto a su visita a nuestro país manifestó que “hemos estado en 37 países presentando el show, y cuando llegue a Colombia me trataron muy mal (…) yo traía unas bolsas transparentes con joyas para los vestuarios y me bajaron del avión y con escopeta en mano me trataron de traficante”.

Los entrenamientos

"Los entrenamientos van desde media hora, hasta que ella aguante (…) en ellos las coreografías las hago yo y ella, que bailó ballet hasta los 20 años, se casó, tuvo 4 hijos y quedó viuda, este fue el plus para que ella decidiera empezar a bailar en mi academia de baile. Tenía 69 años” explicó.

“A pesar de ser británica baila salsa y reggaetón como si fuera una mujer latina, porque la música no tiene nacionalidad”, finalizó.