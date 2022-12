Siempre supe que mi hermana estaba viva: hermano de María Nelly Murillo

Desde el aeropuerto de Quibdó, Chocó, Carlos Murillo, hermano de María Nelly Murillo, dio detalles de cómo la mujer rescatada este miércoles logró sobrevivió a un accidente aéreo registrado en la ruta Nuquí-Quibdó, cerca al Alto Baudó, Chocó (Lea también: Hallan con vida a 2 pasajeros de avioneta que se accidentó en Chocó hace 5 días ).

Carlos reveló que su hermana “tiene quemaduras de segundo y tercer grado”, pero se encuentra en buen estado de salud. Declaró también sentir una “felicidad inmensa porque está con vida” y cree que si ya pudo sobrevivir en la selva, “solo queda en manos de los médicos que se recupere pronto” (Lea también: Dramático relato de rescatista que encontró a mujer y bebé tras accidente aéreo ).

¿Cómo sobrevivió María Nelly?

Sobre el momento del siniestro, relató que la mujer “salió del accidente cuando el avión impactó, luego bajó 10 metros pero en ese momento se dio cuenta que había dejado al bebé en el avión. Por eso regresó pero todo estaba incendiado. En ese momento rescata al bebé, que estaba muy caliente por lo que buscó un lugar en que lo pudiera bañar” (Lea también: Así fue el milagroso rescate de madre y su bebé sobrevivientes a accidente aéreo ).

Posteriormente, según el relato de Carlos, la mujer “regresó al avión y vio al piloto, le gritó para que saliera pero se dio cuenta que estaba muerto, eso la impactó muchísimo”.

Posteriormente, María Nelly “quiso hacer llamadas, pero el celular no tenía minutos ni cobertura en esa zona, no había señal. Entonces decidió ir río abajo, porque sabía que a lo mejor podía encontrar alguna persona, aunque fuera grupos armados”.

“Cuando se hizo de noche intentó montar un cambuche con palos al lado del avión, también encontró cocos con los que se pudo alimentar”, añadió.

Sobre el momento en que supo que su hermana se había accidentado, indicó que cuando supo que ella iba en un avión que se había accidentado entró en pánico. “De inmediato pregunté detalles del vuelo. Me comuniqué con el aeropuerto y la Policía, haciendo todo lo de rutina hasta que después de 3 horas apareció el bloque de búsqueda. Fue cuando me manifestaron que había una persona fallecida en el avión y no estaban mis familiares”.

“Dijeron que encontraron restos de coco y el celular con 91 intentos de llamada, por eso supe que estaba viva. Pedí que siguieran con la búsqueda y la gente se unió, se metieron perros y Cruz Roja, hasta hoy que tenemos la felicidad del triunfo de haberla encontrado”, explicó.

Finalmente, Carlos dijo que su hermana “contó que al momento del vuelo sintió una turbulencia y luego se despertó en medio del accidente”, por lo que su relato no revela mayores detalles de las causas del siniestro.

María Nelly será trasladada a Medellín para un tratamiento ortopédico en su tobillo, pero tanto ella como su hijo se encuentran en buen estado de salud.