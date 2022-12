Solo el 25 por ciento del Sistema Integrado de Transporte funciona en Bogotá

en funcionamiento.

“El sistema no está favoreciendo al ciudadano, no se tiene la mejor capacitación, no se han chatarrizado todos los vehículos proyectados y para la ciudad la implementación no es beneficiosa”, aseveró el funcionario.

En ese sentido, Ardila le envió una carta al alcalde Gustavo Petro pidiendo celeridad en la instauración del sistema.

-Un aparatoso accidente protagonizo una tractomula cargada de cemento que se quedó sin frenos y se volcó en un sector despoblado de la vía Panamericana entre Ipiales y Pasto.

-Cerraron una sala de masajes en Cali, en cuyo interior trabajaban ilegalmente una menor de edad de 10 años. 10 establecimientos más están bajo investigación.

-Sigifredo López ratificó en Barrancabermeja, Santander, que su Fundación asumirá la defensa de varios controvertidos políticos, entre los que esta Yidis Medina.

-El Gobierno de Italia planifica un funeral para los 364 inmigrantes muertos en el naufragio en las costas de Lampedusa, sin ataúdes y lejos de la isla.

-Este lunes la UEFA realizó en Zúrich Suiza, el sorteo de los equipos Europeos que juegan el repechaje por un cupo al mundial de Brasil 2014. Jugarán Suecia vs. Portugal, Ucrania vs. Grecia, Francia vs. Ucrania e Islandia vs. Croacia.

-Se canceló la gira de la canciller María Ángela Holguín, que estaba programada para empezar este martes por Sudafrica. Aunque no han precisado las razones del cambio de agenda se buscará una nueva fecha para adelantar la visita.

-Más de 100 empresarios colombianos se encuentran en Frankfurt y luego viajarán a Paris, para participar en diferentes actividades de promoción que Proexport Colombia organizó para el aprovechamiento del acuerdo comercial con la Unión Europea que entró en vigencia el pasado primero de agosto.

-Atentos a la evaluación de varias hojas de vida que realizará esta semana la comisión de la ANDI, encargada de escoger al nuevo presidente del gremio. Entre los nombres que hay preseleccionados y de los cuales se elegirá uno para ser llevado ante la junta directiva de los industriales, está el del exministro de Comercio Luis Guillermo Plata; el exdirector de Planeación, Hernando José Gómez; el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social, Bruce Mac Master; y el presidente de Cenit, empresa filial de Ecopetrol, Camilo Marulanda.