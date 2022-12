Subteniente Moscoso está en excelentes condiciones de salud: general Mejía

El general Alberto Mejía, comandante del Ejército Nacional, aseguró que el subteniente Cristian Moscoso se encuentra "en excelentes condiciones de salud". (Lea también: Dije a Farc que si me mataban, me dejaran donde mi familia me hallara: Moscoso )

Señaló el oficial que "el reporte de los médicos del hospital general es que está en excelentes condiciones de salud, ya recibió su cirugía el día de ayer y está en franca recuperación de tal forma que estamos muy contentos por él".

El subteniente Cristian Moscoso fue liberado el domingo luego de haber estado secuestrados desde el pasado 7 de julio por el Frente 32 de las Farc.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Avanza el desfile militar en la capital del país, por la conmemoración de la Independencia de Colombia.

-Empiezan los actos conmemorativos del 20 de julio en Cúcuta con la participación de autoridades civiles y militares y la ciudadanía en general.

-En Pasto no se realizará el desfile militar, se celebrará la independencia con los niños de la ciudad.

-Por el camino del Quindío pasó a pie la historia de Colombia. El municipio de Filandia en el norte de este departamento hará un especial homenaje al Día de la Independencia.

-La ONU y el Gobierno Nacional celebraron el inicio del cese al fuego unilateral anunciado por las Farc, advirtieron que esto ayudará a recuperar la confianza en el proceso de paz.

-Los putumayenses se declararon a la espera de que las Farc, cumpla con su palabra en el cese unilateral del fuego.

-El pozo petrolero atacado por las Farc en Norte de Santander, comienza nuevamente a funcionar, las autoridades refuerzan la seguridad en la zona.

-Tras frustrar un atentado contra la infraestructura eléctrica que las Farc pretendían perpetrar antes de comenzar la tregua, el Ejército trabaja para desactivar tres cargas explosivas en una torre del municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño.

-Tras el ataque a la estación de Policía en San Calixto, el gobernador de Norte de Santander pide nuevamente al Gobierno adelantar conversaciones con el ELN y EPL.

-En hospitales del departamento de Caldas fueron atendidos los 10 heridos que dejó un accidente en la vía que comunica a Pereira con Medellín. Uno de los lesionados está con lesiones graves en el hospital de Riosucio.

-Un humorista británico arrojó billetes falsos al presidente de la FIFA Joseph Blatter cuando este se disponía a dar una conferencia de prensa en la sede la organización.