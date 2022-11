Todd Howland se declaró optimista por avances de diálogos en La Habana

Howland resaltó los efectos positivos durante el 2015 e identificó los riesgos y oportunidades para la construcción de la paz.



“Hay riesgos y oportunidades en el proceso de paz (…). Si no hay un político coherente de parte del Gobierno se puede generar mucha violencia en la fase post acuerdos. Estamos preocupados por los defensores de derechos humanos ya que ha habido asesinatos en Cauca”, dijo.



El informe de Howland se presentó en Popayán justo cuándo se conoció un panfleto con amenazas en contra de funcionarios públicos, periodistas y defensores del proceso de paz.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Dos presuntos delincuentes murieron en enfrentamientos entre autoridades y bandas criminales en la frontera con Venezuela.



-Más de 1,3 toneladas de cocaína provenientes de Colombia fueron incautadas en aguas internacionales del océano Pacífico en operaciones cerca de los límites con El Salvador y Ecuador.





-La Unidad Móvil de Atención y Orientación a Víctimas del conflicto espera atender este año a 10.000 colombianos de once departamentos afectados por la violencia.



-El presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, afirmó que "el cambio no será completo en América Latina sin libertad en Venezuela" y aseguró que España "está y estará siempre a su lado para acompañar" lo que este pueblo "decida soberana y democráticamente".



-Siete personas heridas dejó un accidente en la vía Bogotá – Girardot este martes.



-Autoridades en Soacha adelantan un programa que busca invitar a los usuarios a tomar conciencia y no colarse en el sistema masivo de transporte.