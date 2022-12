Wbeimar Sánchez, el colombiano que conoció el drama del ébola en Sierra Leona

La Cruz Roja cumplirá el próximo 30 de julio 100 años de labor voluntaria, a propósito de este tema Wbeimar Sánchez, único voluntario colombiano que llegó hasta Sierra Leona, en Africa, para luchar contra el ébola, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU 10 AM contando detalles acerca de esa experiencia.



“Fue una sorpresa para mí porque la imagen que se tenía era un situación completa de caos en la zona, sin embargo, cuando llegué no era tan así, obviamente era algo complicado se podía sentir un poco de miedo pero no un estado de caos completo, lo que habla muy bien de esta gente que dentro de las dificultases se pudieron adaptar”, aseguró (Lea también: Mónica Trujillo, la colombiana que se enfrentó al ébola en África ).



Sánchez manifestó que cuando se hizo el llamamiento y se declaró la emergencia internacional por esta enfermedad no dudó en tomar la decisión aunque confesó que sintió miedo en algún momento de contagiarse.



“Temor siempre hay y es inevitable pensar que está la posibilidad de infectarse, sin embargo entendiendo unos protocolos, hay unas medidas de seguridad que se pueden seguir para minimizar ese riesgo lo que ayuda a subsanar ese temor”, contó.