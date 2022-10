“Ya ni en la tienda de las esquinas nos quieren fiar”: médico de Riohacha

Sobre este tema, recientemente ha sido divulgado un video en redes sociales acerca de la situación que viven estas personas. En él, se registra al doctor Spencer Rivadeneira cantando la canción ‘Solo promesas’, interpretada originalmente por Silvio Brito y que Rivadeneira adapta al contexto de la salud (Lea también: Desde este viernes, Hospital Universitario del Valle no recibirá más pacientes ).

En Mañanas BLU 10AM, Rivadeneira quien recompone la canción de Mateo Torres, afirma que se grabó el video para “aplicar el concepto de la resiliencia a la situación tan crítica que estamos pasando no solo los médicos sino todos los trabajadores de los hospitales del país” (Lea también: Por crisis de la salud marchan estudiantes de UniValle ).

El profesional de la salud, que es pediatra del hospital Nuestra Señora de los Remedios, dice que a algunos trabajadores, se les adeudan hasta seis meses de salario; además, también se deben dineros de loa años 2011 y 2012. “La situación es la difícil, las acreencias y los bancos nos están correteando. Esto es triste, sobre todo con nuestras enfermeras y las compañeras del aseo que son las que menos ganan”.

Ante esto, denuncia que han luchado en contra de la tercerización del trabajo en los hospitales: “se venía contratando personal con una agremiación sindical, lo cual es totalmente ilegal a la luz de las normas colombianas. Venimos reclamando el trato justo y digno con los trabajadores” (Lea también: El conmovedor relato de Santiago Uribe, quien busca a su hermano en Israel ).

En referencia a su talento musical, el médico expone que “gracias a Dios tengo algunas cualidades para la composición, para el canto, propia de nosotros los costeños, los guajiros, los cesarenses” y tras la pregunta sobre si no contempló nunca el ser cantante, responde en tono jocoso que espera que su mamá no escuche esta entrevista, “porque precisamente ella me mandó a estudiar en el año 84, porque durante año y medio me dediqué a cantar en las casetas”.