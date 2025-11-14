Cundinamarca Fest: cuatro días de música, gastronomía, deporte y cultura para la familia

Del 13 al 16 de noviembre, el Parque Simón Bolívar será el epicentro de una celebración que busca acercar Cundinamarca al corazón de Bogotá. Se trata de Cundinamarca Fest, una propuesta gratuita y familiar que reemplaza la tradicional ExpoCundinamarca para transformarla en una experiencia masiva e inmersiva. El evento, desarrollado en alianza con Páramo, la productora detrás de algunos de los festivales más reconocidos del país, contará con más de 150.000 metros cuadrados de actividades que combinan música, gastronomía, emprendimiento, deporte, naturaleza, historia y cultura. Con entrada gratuita y planes para toda la familia: así es este año el Cundinamarca Fest en el Parque Simón Bolívar.

A diferencia de ediciones anteriores, esta vez el departamento se presentará a través de cuatro grandes pabellones temáticos diseñados para recorrer en un solo lugar la diversidad de paisajes, saberes y talentos que definen a Cundinamarca. Cada espacio ha sido concebido para ofrecer experiencias sensoriales, educativas y recreativas que conecten a los visitantes con el territorio desde múltiples miradas.

El primer pabellón, De Cundinamarca para el mundo, pone el acento en el potencial exportador y turístico del departamento. Cafetales, flores y esmeraldas reciben a quienes ingresan a este recorrido que resalta las oportunidades de cooperación e inversión que ofrece la región. El objetivo es mostrar una Cundinamarca moderna, abierta y llena de posibilidades.

Por su parte, el pabellón Extrema y deportiva invita a experimentar la adrenalina que caracteriza a los deportes practicados en el territorio. Simuladores de ciclismo, paracaidismo y rafting permitirán vivir de primera mano la fuerza y disciplina de los atletas cundinamarqueses, bajo el lema “Vívelo, disfrútalo, siéntelo y hazlo extremo”.



El espacio Cundinamarca Biodiversa llevará a los asistentes a un viaje por páramos, cascadas, ríos y bosques. A través de experiencias inmersivas, se podrá observar fauna como el oso de anteojos, el venado cola blanca y la rana dorada, recordando por qué este departamento es considerado un corazón ambiental de Colombia.

El cuarto pabellón, Hablando de Cundinamarca, será un punto de reflexión y conversación. Allí, expertos, líderes sociales y ciudadanos participarán en charlas sobre sostenibilidad, innovación, cultura y desarrollo, con el fin de pensar colectivamente el futuro del territorio.

A estas propuestas se sumará un espacio gastronómico con más de 50 restaurantes que rendirán homenaje a los sabores locales: gallina campesina, amasijos, fritanga, viudo del Magdalena, postres sabaneros y más. También habrá mercados campesinos con productos de las 15 provincias, un vivero con especies nativas y un espacio infantil lleno de actividades artísticas, científicas y ambientales. El festival, además, será pet friendly y dispondrá de zonas especiales para los animales de compañía.

Publicidad

El componente cultural reunirá a más de 2.000 artistas, entre comparsas, danzas, artesanos y agrupaciones musicales. Y la agenda de conciertos promete ritmo y diversidad: el viernes 14 se presentará Jessi Uribe y se realizará el primer concierto tecno gratuito de Bogotá; el sábado 15 subirán al escenario Fonseca, Aterciopelados y Nampa Básico; y el domingo 16 será el turno de Pipe Bueno, Luis Alfonso, Ciro Quiñones y Edgar Montaño.

Con esta edición, la Gobernación de Cundinamarca busca que los bogotanos vivan la esencia de los 116 municipios del departamento. Durante cuatro días, la leyenda del Dorado regresará a la capital en un festival que celebra el orgullo, la diversidad y la riqueza cultural de Cundinamarca.