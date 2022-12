De ángel a reina: la historia de la Miss España trans contada por ella misma

La Miss España estuvo este domingo en Los Informantes contando su historia, de cómo ha luchado por obtener la tolerancia y el respeto de las diferencias con el mundo entero por ser una reina transgénero.

Nació en un pueblo del sur de España hace 27 años como Ángel Mario, sin embargo, afirmó que siempre se sintió niña y que, gracias al amor de sus padres, pudo hacer su sueño realidad de convertirse en la primera mujer transexual en participar en el Miss Universo.

“No soy un hombre, nunca fui un hombre. La ciencia no es una opinión, es una evidencia que me reconoce como mujer”, afirmó Ángela Ponce.

“Es como un hermanito pequeño que ya no está. Alguien a quien has querido muchísimo, pero lo vives como si fuera otra persona a quien has amado”, aseguró Ángela Ponce, hablando sobre su infancia, además, agregó que “hay mujeres con pene y hombres con vagina. Al final es tu identidad no es tu sexo”.

De igual manera, hablo de cómo quiere abordar su papel materno en un futuro.

“La maternidad para mí es algo más que tener ovarios. Los orfanatos están llenos de niños que necesitan ser adoptados y yo podré ser madre como cualquier otra”, dijo a Los informantes.

Por último, dejó claro que su intención es seguir luchando por la inclusión y ser un ejemplo para todos aquellos que sufren algún tipo de problemas con su ser interno.

“Hablo de inclusión, de respeto, de amor. Quién no ha tenido que enfrentarse a prejuicios, quién no ha tenido complejos. El que era trans, el bajito, el hijo de inmigrantes, al final todos creo que pueden sentirse identificados con mi mensaje”, finalizó Ponce.

