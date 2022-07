De terror: mujer encontró una habitación secreta en su casa y alguien podría estar viviendo allí

Es viral un caso de terror en TikTok después de que Sasha Jones, una usuaria de la red social, relatara que su madre encontró una habitación secreta en uno de sus armarios y no lo descubrió hasta 10 años después de estar viviendo en el sitio.

Jones contó que en todo el tiempo que vivió allí, nunca supo de su existencia. Fue la madre de la joven la que descubrió este sitio y después de eso le informó a su familia que tenían que mudarse, algo que asustó a todos.

Cuando la madre les relató lo que encontró, el hermano de Sasha decidió entrar a explorar y descubrió en la habitación la presencia de una cama, sabanas y un par de zapatos. Según ella, el sitio tenía una pequeña entrada a través del techo y se notaba que la habían estado moviendo antes.

“Mi madre me sentó y me hizo saber: 'Oye, en realidad hay un ático en nuestro armario que no sabíamos que no estaba en el contrato de arrendamiento (…) Es casi imposible abrirlo desde dentro, pero cuando envié a tu hermano allí, vio una cama, una cómoda y sábanas y un par de zapatos. Todo estaba cubierto de polvo y que había un par de huellas en mi habitación y de regreso a la cama”, narró la joven.

El video en donde la mujer narró su historia ya tiene más de 2 millones de reproducciones y miles de me gusta. Además, muchos comentarios en donde opinan sobre el escalofriante caso de la tiktoker: “No, yo sentado en mi apartamento teniendo miedo ahora”; “Nunca encontré una habitación escondida en ningún lugar en el que viví, pero siempre soñé con encontrar habitaciones aleatorias en dichas casas”, entre otros.

