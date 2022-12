Debemos reconocer que hay culpas de lado y lado: comisionado de Paz

no solo por parte de la guerrilla sino de ambas partes.

"No podemos olvidar que estamos tratando de llegar a un acuerdo político para terminar un conflicto de 50 años (…). No podemos creer que de nuestro propio lado no hay culpas. No podemos decir, como con frecuencia le gusta a la derecha, que somos unos demócratas y que de nuestro propio lado no ocurrió nada. Si ocurrió”, señaló.

Jaramillo además se refirió al papel que cumplirían las fuerzas armadas luego de firmarse un eventual acuerdo con las Farc para garantizar la seguridad en las regiones.

“Necesariamente vamos a tener una fase de transición donde van a ser nuestros soldados y policías quienes llevan la parte principal de esa garantía de seguridad en los territorios, tenemos que ir adecuando el esquema de seguridad a esas necesidades”, dijo.

También aseguró que una cosa es la confidencialidad dentro del proceso y otra explicarle a la gente en las regiones cómo avanza el proceso de paz que se adelanta La Habana.

-La Corte Suprema le dijo no a la solitud del expresidente Álvaro Uribe para ser escuchado ante el pleno de la sala penal del alto tribunal dentro del proceso por las interceptaciones del hacker Andrés Sepúlveda.

-El partido Liberal le manifestó al expresidente César Gaviria un respaldo unánime a su idea de aplicar justicia transicional a todos los actores del conflicto, como un requisito para firmar una paz sostenible.

-En tiendas de Barranquilla el aumento en el precio del arroz ha generado disminución en las ventas del alimento.

-El presidente Nicolás Maduro ordenó a las fuerzas militares de Venezuela salir a la calle en caso de que se diera un golpe de estado en su contra.