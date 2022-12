Denuncian constantes cortes de luz en escuelas de Barú, Bolívar

Grave es la situación que atraviesan los niños del colegio Distrital Jorge Enrique Cabrera del corregimiento de Barú, Bolívar.

Más de 750 estudiantes de inglés del colegio están afectados por la falta de servicios públicos, especialmente luz, lo que afecta su rendimiento y provoca deserción escolar.

Mariana Sanz de Santamaría es docente del colegio y habló en Altavoz de la problemática que atraviesan los menores.

“A veces se demora un minuto, pero a veces los niños están tres días sin luz. Los docentes también evidenciamos esta situación. En el colegio si no hay luz los salones están hacinados con 50 niños y sin aire porque no hay luz. El colegio compra agua en Cartagena y si no hay luz tampoco puede sacarla con motobomba”, señaló Sanz.

También asegura que el colegio no cuenta con planta de luz y depende de Electricaribe y cualquier problema que tenga Cartagena con el servicio afecta al corregimiento.

La docente también hizo referencia a las precarias condiciones que tienen las familias afro en la zona.

