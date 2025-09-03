Descubrió que era la amante de su novio y contó todo en TikTok: expuso fotos, chats y más

En TikTok, las historias sobre infidelidad suelen captar la atención de miles de usuarios, y recientemente la de una joven identificada como Anya Vila generó gran impacto al revelar que, durante siete meses de relación, en realidad fue la amante de un hombre que mantenía una relación paralela desde hacía cuatro años.

Según relató la joven en una serie de videos, todo comenzó tras su graduación en 2024, cuando conoció a un hombre que parecía ser el compañero perfecto: atento, amoroso y preocupado por su familia. Durante ese tiempo, él la convenció con detalles y promesas de formalizar una relación, incluso la llevó a conocer a algunos de sus primos y le aseguró que “la cuidaría” en memoria de su padre fallecido.

No obstante, cada vez que se ausentaba recurría a excusas poco creíbles: decía que su madre estaba enferma, que había sufrido un asalto o que había tenido accidentes en moto. Con el paso de los meses, esos pretextos empezaron a generar sospechas.

La verdad salió a la luz cuando una fotografía de ambos llegó a manos de la otra mujer. Fue entonces cuando la novia “oficial”, con quien el hombre llevaba cuatro años, se contactó con Anya para revelarle la doble vida que él sostenía.

Ambas decidieron confrontarlo y el hombre terminó por confesar. El joven aseguró que amaba a Anya, pero que no sabía cómo terminar con la otra relación, aunque reconoció que ya estaba deteriorada. Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a ninguna de las dos.

“Algo que da miedo es cómo puede ser tan lindo contigo y a la vez tan falso. Ahora me pregunto si nunca me quiso o si todo fue una mentira. Al final, creo que es una lección: nada te asegura que alguien sea honesto”, expresó la joven en uno de sus videos.

Publicidad

La historia rápidamente se volvió viral y acumuló millones de visualizaciones. Los usuarios reaccionaron con todo tipo de comentarios: “Hasta un infiel con dos novias es más atento que nuestros novios”, “Nunca te descuidó, qué gran hombre”, o “Le dijiste que fueran un equipo, pero no especificaste cuántos integrantes”, se lee entre las respuestas