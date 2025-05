Descubrió que su novio le era infiel con un hombre en viaje en moto: inesperada reacción

Una nueva historia ha causado revuelo en las redes sociales tras descubrir una infidelidad . La protagonista, Laura (@lauuvalentine), compartió en un video de TikTok cómo su novio la dejó abandonada en la carretera tras revelarse una infidelidad inesperada: él le estaba siendo infiel con otro hombre.

La historia comenzó en un viaje en moto hacia Calarcá. Laura y su novio, que no fue identificado en el video, viajaban tranquilos cuando él le pidió que tomara su celular y le ayudara a navegar a través de Google Maps. Sin embargo, lo que parecía ser un viaje común dio un giro inesperado.

"Empezaron a llegar varios mensajes de un hombre, y no les presté mucha atención", dijo "Hasta que un mensaje me llamó la atención: 'Sí te gusta'". Al revisar la conversación en WhatsApp, Laura descubrió fotos comprometedoras y mensajes íntimos entre su novio y otro hombre. Su novio no solo estaba en contacto con esta persona, sino que también habían intercambiado fotos y videos privados.

Descubrió que su novio le era infiel con un hombre en viaje en moto Foto: TikTok

A pesar de la sorpresa y la confusión, Laura decidió confrontarlo. "Le pedí que parara, paramos en un lugar y le empecé a reclamar", relató en el video. "Obviamente, no hay problema si le gustan los hombres, cada quien con su vida, pero lo que no está bien es que me haya engañado con otro". La discusión entre ellos se tornó intensa, y en medio del reclamo, Laura amenazó con contarle a su suegro, quien según ella, es homofóbico.

La reacción de su novio fue inesperada "Él me dijo que estaba loca, que no podía hacerle eso porque su papá lo dejaría de hablar", continuó Laura. Sin embargo, en lugar de disculparse o intentar resolver la situación, su novio cogió su bolso y la dejó abandonada en la carretera.

Afortunadamente, un joven pasó por el lugar en su moto, lo que permitió a Laura regresar a su casa de manera segura. "Le agradezco mucho al muchacho que me ayudó, porque sinceramente, esa carretera es peligrosa y me dejó en un paradero para poder regresar", expresó con agradecimiento.