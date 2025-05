Descubrió que su novio le era infiel por un detalle revelado por su suegra: "Nuera cerda"

En redes sociales, las historias de infidelidad cada vez cobran más fuerza, debido a las diversas anécdotas sobre cómo se descubren. En esta ocasión, fue a través de TikTok que se dio a conocer la historia de una joven que descubrió que su novio le era infiel por unos comentarios de su suegra.

“Mi suegra me muestra que su hijo me es infiel sin darse cuenta”, se lee en la descripción del video, que ya acumula más de 19 millones de reproducciones. En él, la joven revela toda la conversación que tuvo con su suegra a través de WhatsApp.

Todo comenzó cuando la suegra le envió una imagen sobre toallas higiénicas que decía: “Aquí un tip para que no las dejen todas abiertas en el bote de basura, cerdis”. La joven, confundida, le preguntó por qué le enviaba eso, a lo que la mujer respondió: “Para que a la próxima no las dejes por ahí abiertas”.

La joven entonces le aclaró que llevaba más de dos semanas sin ir a la casa de su novio. “Pero cada vez que vienes, lo haces”, le respondió la suegra. Indignada, la joven contestó: “Le aseguro que no. Nunca voy a su casa cuando tengo la regla”.

“Sabía que no lo ibas a admitir. Además de guarra, eres mentirosa. ¿Con quién está mi pobre hijo?”, replicó la mujer. La joven, por su parte, afirmó que ella tiene otra hija y que jamás iría a casa ajena mientras tiene la menstruación, ya que le da miedo manchar o causar alguna incomodidad. Además, le pidió a la madre de su novio que le hablara con respeto.

“Te hablaré como yo quiera, niña. Le advertí a mi hijo que no siguiera contigo”, respondió la suegra. “No voy a tolerar que me falte al respeto ni que me acuse de algo que no hice”, replicó la joven.

Sin embargo, lo que terminó de sorprenderla fue cuando su suegra mencionó que había encontrado cabellos rubios en el lavamanos y también en el cepillo. “No me gusta hacia dónde va esto. Hace dos meses que me teñí el cabello de rojo cereza. Pero su educación se ve reflejada en su hijo, que mete a otra mientras está conmigo. Gracias a Dios, ahora le tocó una nueva nuera cerda y cochina como usted de mente”, le contestó la joven.

El video no tardó en hacerse viral y generó todo tipo de reacciones en redes sociales. “Ella lo hizo con toda la intención”, “Te habló mal, pero te abrió los ojos”, “Con esas suegras, ¿para qué enemigas?”, fueron algunos de los comentarios que dejó la publicación.