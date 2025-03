Descubrió que sus amigas tenían un grupo secreto para hablar mal de ella y esto pasó

En las redes sociales, las historias personales suelen convertirse en virales que generan todo tipo de reacciones. Esta vez, Valentina, una joven conocida en TikTok como @valuucar, compartió una experiencia dolorosa que llegó a millones de personas: descubrió que su grupo de amigas mantenía un chat secreto para hablar mal de ella a sus espaldas.

El video, que supera los 4 minutos, ha acumulado más de 4 millones de reproducciones y casi 700 mil "me gusta", convirtiéndose en un tema de conversación en la plataforma. En él, Valentina relata cómo se enteró de que sus amigas no eran quienes creía: eran falsas, la criticaban constantemente y se burlaban de ella sin ningún reparo.

odo comenzó en una reunión en casa de Valentina. Ella había ofrecido su hogar para que el grupo de amigas pasara la noche juntas. Sin embargo, lo que parecía un gesto de generosidad se convirtió en una experiencia incómoda. Sus amigas se quejaron del calor, la falta de aire acondicionado y lo "incómodo" que era estar allí, llegando a decir que "era una mierda".

Lo más sorprendente es que, esa misma noche, mientras Valentina dormía en su propia casa, sus amigas crearon un grupo de WhatsApp exclusivo para quejarse de la situación y de ella.

El descubrimiento del chat secreto

Valentina no supo de la existencia de este chat hasta tiempo después, cuando una disputa entre dos de las chicas del grupo llevó a una de ellas a revelarle la verdad. En el chat, sus amigas no solo criticaban su cuerpo, llamándola "gorda", sino que también se burlaban de ella sin que nadie la defendiera.

"Se estuvieron riendo de mí todo este tiempo, y a ninguna le dolió", contó. Además, recordó cómo había hecho un esfuerzo económico para que sus amigas tuvieran una noche agradable, sin que ninguna se ofreciera a contribuir ni ella les cobrara.



El video ha generado una ola de apoyo hacia Valentina, con comentarios que van desde la empatía hasta la indignación. Algunos usuarios compartieron sus propias experiencias, mientras que otros enviaron mensajes de aliento.