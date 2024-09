Desgarrador mensaje de Polilla tras recoger cenizas de La Gorda Fabiola: "Mar de lágrimas"

El pasado jueves 19 de septiembre, se conoció la triste noticia del fallecimiento de Fabiola Posada, más conocida como La Gorda Fabiola . A los 61 años, la humorista dejó un vacío irreparable en el corazón de sus familiares, amigos y colegas, quienes la despidieron con mensajes y fotos emotivas en redes sociales.

Fabiola Posada fue mucho más que una humorista; se convirtió en un símbolo de fortaleza y superación. A lo largo de su extensa carrera, se ganó el cariño de millones de colombianos con su talento para el humor y su capacidad de conectar con el público de una manera auténtica.

Su lucha contra diversos problemas de salud, vivida abiertamente, la hizo aún más cercana a sus seguidores, quienes la vieron como un ejemplo de valentía y resiliencia. Diez días después de su partida, Nelson Polanía, conocido como ‘Polilla’ y esposo de Fabiola por más de 28 años, enfrentó uno de los momentos más duros de su vida: recoger las cenizas de su amada esposa.

Así fue el mensaje de Polilla

En medio del profundo dolor, Polilla decidió compartir sus sentimientos a través de su cuenta de Instagram. Publicó una fotografía en la que se le ve besando a Fabiola y escribió un conmovedor mensaje que dejó a muchos sin palabras.

Publicidad

"Hoy recogí las cenizas de mi Gordita, pensé que mi alma ya estaba cansada de llorar, pero me equivoqué", expresó. "No pude contener un mar de lágrimas cuando me entregaron ese pequeño cofre de caoba que abracé con todas mis fuerzas contra mi pecho, porque sentí que, después de tantos días, la tenía nuevamente junto a mí. Volví a hablarle, a decirle que cumplí mi promesa de hace 28 años: estar a su lado hasta el final", añadió.