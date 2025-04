Desgarrador testimonio de una madre tras la muerte de su hija por un reto viral

La muerte de una niña de 8 años en Brasil ha encendido las alarmas sobre los peligros de los desafíos virales que circulan en redes sociales sin ningún tipo de filtro o control. Sarah Raissa Pereira de Castro perdió la vida luego de inhalar desodorante en aerosol, en un intento por replicar el denominado “desodorante challenge”, un reto difundido en internet .

El trágico episodio ocurrió el jueves 10 de abril en el Distrito Federal. Fue su abuelo quien la encontró inconsciente sobre el sofá, junto a un frasco de aerosol, una almohada empapada del producto y un celular que reproducía el video del desafío. La niña fue trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció horas después a causa de la inhalación, según confirmó el Instituto Médico Legal (IML).

La familia de Sarah decidió hacer pública su historia para evitar que otras tragedias similares se repitan. Desde el hospital, el padre de la menor, Cássio Maurílio, grabó un video visiblemente afectado. En la grabación se lo ve con el frasco en la mano, junto a su hija acostada en una camilla, y denuncia: “Era este demonio. Un desafío de internet. Por este demonio mi princesa está en esta situación”.

Días después, durante el sepelio en el cementerio Campo da Esperança de Taguatinga, el dolor se transformó en reclamo. “Estas plataformas, que están ahí, llenas de niños mirando, llenas de vida por vivir, no tienen filtros. ¿Por qué no hay filtros para los videos infantiles?”, cuestionó Cássio, señalando la falta de controles en las redes sociales.

Publicidad

La madre de Sarah también se expresó en medio del desgarrador momento: “Cuiden a sus hijos. Internet mató a mi hija”, dijo entre lágrimas, dirigiéndose a otros padres que quizás no son plenamente conscientes del contenido que consumen sus hijos en línea.

Tras la autopsia, las autoridades ordenaron pericias al celular de la menor para rastrear el origen del video y dar con los responsables de haberlo creado y compartido. La investigación quedó en manos del delegado Walber Lima, quien explicó que los implicados podrían enfrentar cargos por homicidio doblemente calificado, con penas de hasta 30 años de cárcel. “Con este informe pericial, podremos localizar a quienes crearon este video y también lo compartieron. La policía judicial cuenta con mecanismos para identificar a los delincuentes que operan tras bastidores en las redes sociales”, indicó.