‘Destrozan’ a Maluma en redes por errores de redacción en Instagram

De nada le valió lucir su espalda en la playa porque el texto que acompañaba la imagen

tenía varios errorres de ortografía que fue criticado por sus fans.

El intérprete de ‘Felices los 4’ quiso escribir un mensaje de gratitud a la vida por todo lo bueno que le ha sucedido, pero no tuvo en cuenta un detalle en la escritura.

“Veo esta imagen y lo primero que se me viene a la cabeza es la palabra GRATITUD. Definitivamente las mejores cosas de la vida no se compran y todos los días estoy más seguro de eso. Tengo una familia que amo y me ama infinitamente, tengo mucha gente que me quiere, otros que no (que para mi siempre van a hacer fans confundidos ) tengo sueños, juventud y salud para hacerlos realidad, tengo PAZ y todos los sentidos para apreciar cosas como esta. Gracias DIOS, Gracias VIDA Por todas las bendiciones y las cosas que me hacen crecer espiritualmente…” Este camino de la vida apenas comienza y hay que gozar mientras estamos acá.. Disfrutemos el presente que de seguro es un bonito REGALO Y nada me puse muy feliz y solo quería transmitírselo. LOS AMO, sean muy felices que lo merecen !!

En el escrito se observan tres errores:

- Mí (lleva tilde) porque es un pronombre personal

- La frase siguiente debería ser: “…siempre van a ser fans confundidos” pues “hacer” denota una acción y “ser” define la característica de una o varias personas)

-Finalmente después de acá solo lleva un punto y seguido para continuar con la siguiente frase.

El cantante paisa atraviesa por su mejor momento, pero los fans parecen no perdonarle ciertas cosas. La publicación tiene varios comentarios y críticas por su ortografía.