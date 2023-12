Dijo “no” en plena boda y dejó al novio vestido y alborotado: “Primero mis hijos”

Un hecho insólito se presentó en Córdoba cuando en plena boda una novia se arrepintió y dejó al novio vestido y alborotado en el altar ante los invitados que estaban sorprendidos por la decisión a última hora de la prometida. Los videos, en los que la novia se arrepintió en el último minuto de su boda, trascendieron del municipio de Chinú y se hicieron virales en redes sociales.

“En tu sano y cabal juicio, ¿es tu deseo contraer matrimonio civil por el trámite notarial con Santiago Restrepo Vega?”, fueron las palabras de la notaria. La novia se quedó en silencio durante varios segundos, lo que generó incomodidad para el novio y los asistentes.

"No sé, porque hubo inconvenientes precisamente hoy”, dijo y, ante los presentes, la mujer y procedió a devolverle el anillo de compromiso al novio, quien quedó impactado por la decisión de su pareja, de acuerdo con la información que registró El Heraldo.

La protagonista de la escena fue Jesica Avilés, quien decidió entregar sus declaraciones respecto a la escena y las razones por las que no quiso casarse. La mujer aseguró que la mala relación que mantiene con el que sería su suegro estaría afectando a sus hijos.

“Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado con tanto amor… Él se deja mandar por el papá. Así no me caso. ¿Cómo trató a mis hijos cuando llegué? ¡Primero mis hijos! Y te lo dije. Vine porque me encontré con esto fue ahora aquí. Si lo sé, no vengo”, explicó la novia.

Agregó: “Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Vine porque me encontré con esto fue ahora aquí ¡Aquí! Si lo sé, no vengo”.

En la grabación, al fondo, se escuchó el aplauso de un invitado, quien, al parecer, celebró la decisión de la mujer. El video causó revuelo en redes y los internautasaprovecharon la oportunidad para comentar lo que se registró en el matrimonio fallido.

Boda fallida en Córdoba. Foto: cuenta X @NidiaSerrano.

“Primero los hijos fue la mejor decisión que tomo después no iban hacer feliz porque si el no aceptaba los hijos de ella ni su familia venia el problema lo mejor fue no casarse los hijos están Primero”, Primero los hijos. Un hombre sin carácter para qué??”, “Bien hecho lo que hizo la mujer ❤️❤️” y “Solo quería hacer show, bn podía decirle segundos antes de empezar”, fueron algunos de los comentarios de los internautas que no aguantaron las ganas de opinar sobre el hecho.

Aunque no se sabe si es un acontecimiento real, muchos de los usuarios le dieron la razón a la mujer y mencionaron que era mejor dejar las cosas hasta ahí y no vivir con alguien a quien no quiere y con quien no tiene una buena relación con sus hijos.

