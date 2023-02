“¿Dónde hay universidades para prostituirse? En Medellín”: polémico sermón de cura en Chiquinquirá

¿Dónde hay universidades para prostituirse?, en Medellín. Esta es tan solo, una de las frases con las que un sacerdote en Chiquinquirá, Boyacá, acompañó el sermón de una de las misas en la Basílica, a donde llegó un grupo de al menos 70 turistas antioqueños.

"El paisa puede vender el pecado como bueno", fue otra de las frases que desató polémica durante la eucaristía.

El descontento entre la comunidad católica paisa y boyacense no se hizo esperar y desde diferentes sectores se rechazó la apreciación del religioso que atacó de manera directa la cultura paisa.

"Me le quito el sombrero a la cultura paisa, porque tiene lo más malo en este mundo y son líderes o para el bien o son líderes para el mal y ellos lo saben. No me estoy equivocando al decir lo que estoy diciendo. ¿Dónde hay universidad para prostituirse? en Medellín, más de 1.000 estudiantes para desnudarse web cam, lo montó un paisa, porque el paisa puede vender el pecado como bueno, ¿la droga quién la distribuye? ¿el microtráfico quién lo distribuye en Colombia?, los paisas.

Publicidad

El grupo de turistas que asistió a la eucaristía abordó al sacerdote para hacer una respetuosa apreciación:

"Nos vamos con el corazón destrozado, nos vamos humillados, insultados, porque de su boca solo salió agravios para los paisas. Las mujeres son prostitutas, los hombres somos narcotraficantes ( y tienen los mejores católicos) si por eso, pero sí cree que es bueno hacer énfasis en lo malo de Medellín, no, respete usted, no parece un padre", indicaron los paisas.

Publicidad

Por ahora, desde la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá se espera un pronunciamiento frente a este tema.

Le puede interesar: