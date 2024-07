Drama de residentes es de hace años: desgarradora historia de la doctora Diana Villabona

Este fin de semana, se hizo viral en las redes sociales una desgarradora historia que pone en evidencia la situación de los residentes médicos en Colombia. La doctora Catalina Gutiérrez, residente de cirugía en laUniversidad Javeriana de Bogotá,decidió quitarse la vida debido a las presiones y el maltrato a los que había sido sometida durante años.

La historia de la doctora Gutiérrez es solo una muestra de lo que viven muchos residentes médicos en el país. El proceso de residencia, en especial en especialidades como la cirugía, es extremadamente duro y muchas veces se convierte en un infierno para quienes lo atraviesan.

Así lo contó la doctora Diana Villabona, quien habló en Mañanas Blu sobre esta lamentable situación y señaló que esto sucede desde hace varios años. Villabona médica egresada de la Universidad Javeriana fue residente de Cirugía hace quince años y contó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, una experiencia muy similar a la conocida en estos días por cuenta de la triste y lamentable noticia del fallecimiento de la doctora Gutiérrez.

"Entré como residente de cirugía general en la Universidad Javeriana hace aproximadamente dieciséis años. Creo que en el 2008, antes de que el doctor Jaramillo creo que pasara por esta universidad, yo antes de entrar, pues duré cinco años presentándome a esta universidad porque pasar, como decía el doctor Jaramillo, es muy difícil. Son cuatro cupos y se presentan aproximadamente 200 personas"

Decidí solamente presentar la entrevista a la Universidad Javeriana porque yo soy egresada como médica general, ese fue el día más feliz de mi vida. Pasé, pero como siempre, desde el primer día nos generaron miedo agregó la doctora Villabona.

La doctora Villabona relató cómo les infundieron miedo desde el primer día en la Universidad Javeriana a los médicos residentes y qué acciones terminaron por atemorizar a los residente y cómo ese proceso se convirtió en un suplicio.

Soy de la Javeriana y en el pregrado no era tan duro, pero siempre fue muy exigente. Entonces pues uno dice bueno, va a ser lo mismo. Es como un proceso de aguante, pero ¿porque tiene que ser duro, cierto? Porque tiene que ser fuerte para poder llegar a ser cirujano. Eso es lo que ellos dicen mencionó la doctora

Villabona dijo que el doctor Carlos Jaramillo, quien también hizo un video contando toda la historia, fue la persona por la que se decidió a hablar. "Tengo el corazón destrozado porque estoy haciendo esa entrevista porque a mí me pasó lo mismo y eso es lo que quiero contar".

"Constantemente teníamos que levantarnos a las 5:00 de la mañana para estar en el hospital. Si llegábamos uno o dos minutos tarde, ya sabíamos que nos iban a castigar. Casi en esa época hacíamos turnos cada cuatro noche sin posturno. O sea, que al siguiente día de habernos dormido durante una noche teníamos que seguir trabajando todo el día siguiente, pero el castigo que era volver a tener turno en la siguiente noche, o sea, que duraba tres días sin dormir, te podrás imaginar el estrés y el cansancio", enfatizó.

El maltrato y las presiones no solo provenían de los superiores, sino también de algunos compañeros de estudios. La competitividad y el ambiente tóxico se sumaban a la pesadilla que vivían día a día. La denuncia de estos abusos era difícil, ya que las autoridades del centro educativo eran quienes ejercían el maltrato.

"Usaba unas hojitas para escribir los resúmenes de cada paciente. Más o menos eran como setenta pacientes, algo así. Y cargaba mis hojitas y las sacaba. A veces que no me acordaba y cuando el profesor pasaba y me decía Carolina preséntame a este paciente, yo sacaba mis hojas y cuando no me sabía, algún paciente me las rompía y me las tiraba al piso y me decía, Cuando usted esté otra vez segura, volvemos a pasar la revista, bruta", contó Villabona.

"Me decía bruta, usted no está preparada Y por ser mujer en esa época que yo era la única mujer en el momento. Muchos de mis compañeros se iban a cirugía y yo me quedaba escribiendo en el piso porque se supone que pues era me convertí como en la secretaria de todos, porque yo tenía menos oportunidades para subir a salas de cirugía", relató.

Las denuncias no fueron escuchadas

La doctora Villabona se refirió a si denunciaron estos comportamientos por parte de sus jefes, si sus relatos fueron escuchados en su momento o cuál fue la respuesta de las autoridades de la Universidad para los responsables de quienes ejercían el maltrato en el centro educativo.

"Muchos teníamos miedo de denunciar porque obviamente si sabían que nosotros habíamos denunciado nos iban a tratar peor, o sea, sabíamos que nuestros días siguientes iban a ser peor de la pesadilla de lo que ya vivíamos. Por eso todo el mundo se quedaba callado", recalcó.

Y agregó "Recuerdo que alguna vez con mis compañeros, que había un profesor que nos maltrataba bastante y nos reunimos una vez a contarle a alguno de de los superiores. No me acuerdo exactamente a quién, pero sé que era un padre de la Javeriana y le contamos acerca de ese profesor y nos dijo que iba a tomar medidas en el asunto, pero esa fue la única vez que todos decidimos, como en esa época, unirnos y contar. Pero no pasó nada. Pues no, no lo sacaron. No pasó nada".

A pesar de los intentos de cambio, como la aprobación de la Ley de Residentes en 2018, muchas cosas siguen igual en las residencias médicas. La deserción es alta y muchos residentes deciden abandonar su vocación debido al maltrato y las presiones a las que son sometidos.

