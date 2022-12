Duro pronunciamiento de Adriana Botina sobre el ‘prosticatálogo’ del ‘Chapo’

Aunque no hay certeza de que sea real, el escándalo denominado ‘prosticatálogo’, ha crecido en México, al punto de que ya se habla de una mafia que funciona desde hace varias décadas en la farándula en ese país.



En este supuesto manual salieron a relucir nombres como Adriana Botina, María Fernanda Yépez, Maritza Rodríguez, Catherine Escobar, Maria Cecilia Sánchez, entre otras.



Al respecto, Adriana Botina habló en BLU Radio sobre este escándalo y aseguró que se enteró el lunes pasado de la noticia y decidió indagar en internet sobre la información que, según afirma, es falsa.



“Me dio risa realmente. Nunca me han ofrecido nada para participar en ese tipo de catálogos y he tenido una carrera muy seria y sana. Es la primera vez que me conectan con algo así”, señaló.



La actriz y cantante manifestó que vio su foto en internet que fueron tomadas de su cuenta de Instagram: “Solo vi publicada mi foto con mi nombre y comentarios que me involucran en ese tipo de cosas. Cuando he visto ese tipo de noticias me pregunto a cuántas mujeres las están implicando en esto tan bochornoso, uno no puede creer todas las noticias”.



La artista expresó que nunca ha viajado a México ni de vacaciones y nunca ha visto al ‘Chapo’ Guzmán. También invitó a los ciudadanos a no creer todo lo que sale en Google.



