Ed Sheeran, indemnizado por más de un millón de dólares por daños y perjuicios tras caso de plagio

La estrella británica del pop Ed Sheeran recibió el martes una indemnización de más de un millón de dólares por daños y perjuicios para cubrir sus gastos judiciales tras ganar una batalla legal con unos compositores que le acusaron de plagio.

A principios de abril, la Alta Corte de Londres dio la razón al cantante de 31 años, al término de un juicio que él consideró emblemático de las prácticas abusivas que asolan la industria musical.

En opinión del tribunal, Sheeran no copió "deliberadamente" ni "inconscientemente" parte de la melodía de la canción de "Oh Why" (2015), compuesta por Sami Chokri y Ross O'Donoghue, para su "Shape of You", una de las canciones más escuchadas en el mundo.

En una sentencia complementaria dictada el martes, el juez Antony Zacaroli dictaminó que los demandantes debían pagar unas costas judiciales de 916.200 libras (1,125 millones de dólares, 1,067 millones de euros).

Durante el juicio, que duró 10 días en marzo, se reprodujeron los dos temas y, por error, un extracto de una canción inédita de Ed Sheeran.

El artista negó haber "tomado prestadas" ideas de compositores menos conocidos, mientras que el abogado de los demandantes, aunque reconoció su "genialidad", lo acusó de ser "una urraca", ave caracterizada a menudo como una ladrona.

