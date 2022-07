“A largo plazo las sustancias psicoactivas van a generar dependencias”: psicóloga clínica

Según el ministro de Justicia Wilson Ruiz , entre 2013 y 2020 se identificaron más de 28.000 personas muertas causado por lo menos una sustancia psicoactiva. Además, de las muertes asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, el 57.8 % están entre los 20 y 39 años.

En la actualidad, los jóvenes es el epicentro de consumo en el país. La psicóloga, docente y supervisora clínica de la Fundación Konrad Lorenz, Andrea Larrea, en diálogo con Generaciones Blu, habló del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia.

“Esto ocurre con muchísimas personas . Se observan las sustancias como algo positivo y no desde las consecuencias que pueden llegar a traer. A largo plazo todos no analizan los efectos que va a traer ese consumo”, dijo.

Para Larrea, en Colombia hay una desinformación acerca de las sustancias que hay que evaluar para saber las consecuencias de las drogas a cada rato.

“No hay una delimitación porque no se cae en cuenta el daño que puede llegar a formar. Incluso a nivel del organismo, van a haber consecuencias físicas a largo plazo, entonces no reconocer esas sustancias y ese efecto van a traer termina siendo un problema grandísimo”, agregó.

Para la psicóloga, con se adentra en el mundo de las sustancias es más fácil generar una dependencia a largo plazo.

“Se empiezan a generar muchas expectativas positivas que llevan a que a largo plazo la persona empiece a depender de ella. Entonces al hablar de dependencia, siempre hay que tener en cuenta que hay un efecto en el organismo que va a generar que el sujeto necesite consumirla cada vez más”.

Para Andrea, los estudios revelados por diferentes entidades gubernamentales ratifican que las sustancias pueden perjudicar la salud del ser humano.

“Hay diferentes estudios como el de la Comisión Global de Política de Drogas donde ellos lo que hacen es evaluar en los daños que generan las sustancias. El resultado fue que todas afectan la salud del ser humano”, dijo.

Para Larrea, es fundamental analizar la situación que se tienen con las drogas para ser consciente de los efectos negativos que trae para la salud.

“Es importante evaluar las situaciones específicas de cada caso para entender si realmente está siendo perjudicial o no. Toda sustancia a la que se adquiera una dependencia implica que ya hay una adicción independiente de todo. Ahí es importante seguir investigando al respecto para reconocer cuáles realmente son los efectos las negativas de las drogas”, finalizó.