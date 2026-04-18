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Además de series Netflix incursiona en la formación y lanza cuatro programas de estudio en convenio

Netflix, en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, anunció que ahora apostará por el talento colombiano con cuatro programas de formación diseñados para fortalecer la industria audiovisual.

programas de estudio de netflix.jpg
Netflix incursiona en la formación audiovisual.
Foto: Netflix, Freepik.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de abr, 2026

Hubo un tiempo en que encender la televisión o abrir una plataforma de streaming significaba únicamente desconectarse del mundo, elegir una serie, una película y dejar que la historia hiciera el resto. Pero ese mismo universo que durante años ha sido sinónimo de entretenimiento ahora empieza a abrir otra puerta, menos evidente pero igual de poderosa, la del aprendizaje.

Hoy, mientras millones ven producciones inspiradas en libros, también existe la posibilidad de formarse para crear las próximas grandes historias.

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En ese contexto, Netflix, en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, anunció que ahora apostará por el talento colombiano con cuatro programas de formación diseñados para fortalecer la industria audiovisual desde diferentes frentes, desde la creación hasta la producción y los servicios técnicos.

Los cuatro programas de formación de Netflix

1. Lab Macondo (tercera edición)

Desarrollado junto a la Academia Colombiana de Cine, este programa pone el foco en la producción ejecutiva. Su objetivo es formar profesionales capaces de conectar la creatividad con la viabilidad financiera, una pieza clave para que los proyectos audiovisuales se hagan realidad. Además, busca incluir talento de distintas regiones del país.

2. Ópera Prima Lab Film & Series

Este laboratorio está enfocado en creadores que están desarrollando su primera película o serie. A través de mentorías especializadas y acompañamiento cercano, los participantes pueden llevar sus ideas desde una etapa inicial hasta convertirlas en proyectos sólidos, con potencial real de circulación en la industria.

programas audiovisuales.jpg
Programas audiovisuales.
Foto: Freepik.

3. BAMMERS

Creado junto a Proimágenes Colombia en el marco del Bogotá Audiovisual Market, este programa acompaña a productores emergentes de América Latina. Les brinda herramientas, asesoría y acceso a redes internacionales para impulsar el desarrollo y la distribución de sus proyectos.

4. Programa de formación de proveedores

En alianza con Asocinde, esta iniciativa está dirigida a empresas que prestan servicios a producciones audiovisuales. El propósito es elevar sus estándares técnicos y logísticos, fortaleciendo así toda la cadena de producción detrás de cámaras.

Los interesados pueden consultar los programas directamente en los canales oficiales de las entidades de convenio mencionadas y estar atentos a sus anuncios para conocer sobre el proceso.

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