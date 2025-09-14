Bogotá dará 1.500 becas para jóvenes estudiantes: les darían hasta lo del mercado

La falta de recursos ya no será un obstáculo para que los jóvenes bogotanos puedan continuar sus estudios después del colegio. La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) anunció la apertura de la convocatoria del programa “Jóvenes a la E”, que ofrece matrículas completas en programas técnicos laborales y apoyos adicionales para garantizar la permanencia académica.

El programa tiene como objetivo beneficiar a jóvenes entre 14 y 28 años que residan en Bogotá, hayan culminado el grado 11 en un colegio de la capital y se encuentren en condición de vulnerabilidad, según el Sisbén.



Requisitos del programa Jóvenes a la E

Para participar en la convocatoria, los aspirantes deben cumplir algunos requisitos básicos: no haber ingresado previamente a programas de educación superior, no haber sido beneficiarios de convocatorias anteriores de Atenea y estar clasificados entre los niveles A1 y C9 del Sisbén.

Los interesados deberán registrarse en la plataforma SICORE: https://sicore.agenciaatenea.gov.co entre el 12 y el 21 de septiembre de 2025. Posteriormente, deberán diligenciar su hoja de vida y seleccionar hasta tres programas técnicos laborales de su interés.

La validación de los requisitos estará a cargo de Atenea y la Secretaría de Integración Social entre el 22 de septiembre y el 11 de octubre. El 13 de octubre se publicarán los resultados oficiales y, en caso de ser seleccionados, los jóvenes deberán firmar una carta de compromiso.

A estudiantes le dan para el mercado

El programa cubrirá el 100 % de la matrícula en programas técnicos y laborales en modalidad presencial, virtual o a distancia. Las opciones disponibles incluyen áreas como mercadeo, cocina, mecánica dental, auxiliar contable, enfermería, sistemas, primera infancia, electrónica, clínica veterinaria, así como servicios turísticos y hoteleros, entre otros.

Además de la gratuidad en la matrícula, los beneficiarios recibirán transferencias monetarias por cada semestre, calculadas con base en la permanencia, la matrícula y la participación en actividades psicosociales. También contarán con acompañamiento para la inmersión laboral, lo que significa que, además de estudiar, recibirán orientación para acceder a un empleo formal.

Como parte de la retribución social, los jóvenes seleccionados deberán realizar una pasantía en beneficio de la ciudad. Sobre este aspecto, Isabel Segovia, secretaria de Educación de Bogotá, destacó que se trata de “una oportunidad única para formarse en áreas diseñadas según las necesidades del sector productivo”.

Por su parte, Roberto Angulo, secretario de Integración Social, subrayó que el programa hace parte de la ruta distrital “Jóvenes con Oportunidades”, que prioriza a quienes viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.