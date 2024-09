Buscan que colegios inicien clases después de las 7:00 de la mañana: este es el proyecto

El senador Alejandro Chacón, del Partido Liberal, presentó un proyecto de ley que busca establecer un horario mínimo de ingreso a los colegios de todo el país. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Chacón explicó que la propuesta tiene como objetivo que los colegios, tanto públicos como privados, no puedan iniciar sus actividades académicas antes de las 7:00 a.m., respondiendo a las necesidades de padres y estudiantes.

"Una pequeña revolución"

Alejandro Chacón se mostró confiado en la trascendencia de la iniciativa y, durante su entrevista, calificó el cambio de horario como "una pequeña revolución" en el sistema educativo colombiano.

Actualmente, muchos colegios permiten el ingreso de los estudiantes desde las 6:00 a.m., lo cual, según Chacón, afecta directamente tanto a los niños como a sus familias, especialmente a las madres cabeza de hogar, quienes constituyen una parte significativa de los hogares en Colombia.

“Queremos acabar con la discrecionalidad de los directores de colegios que establecen horarios de ingreso tan tempranos como las 6:00 a.m., lo que obliga a muchas madres a levantarse a las 4:00 a.m. para preparar a sus hijos”, comentó el senador durante su intervención.

Estudios internacionales respaldan la propuesta

El senador mencionó que diversos estudios respaldan la propuesta, destacando investigaciones de universidades estadounidenses y europeas que demuestran cómo el inicio temprano de clases puede afectar negativamente el rendimiento académico de los estudiantes.

Entre los estudios citados, mencionó uno de la Universidad Autónoma de Madrid, que señala que los estudiantes que comienzan clases demasiado temprano experimentan una menor capacidad de atención y concentración, lo que afecta su proceso de aprendizaje.

“Existen infinidad de estudios que muestran cómo los estudiantes pierden la atención y la alerta debido a las jornadas tempranas. Queremos proteger el bienestar de los menores”, subrayó Chacón.

El senador también mencionó estudios realizados en la Universidad de Santa Clara (EE.UU.), que evidencian que los niños que comienzan su jornada escolar a partir de las 8:00 a.m. presentan un mejor rendimiento académico y un estado de alerta óptimo que aquellos que empiezan su jornada antes de esa hora. Aunque el proyecto fija el ingreso a las 7:00 a.m., Chacón reconoció que lo ideal sería empezar más tarde, pero esto no sería viable en muchos casos debido a los horarios laborales de los padres.

Impacto en las madres trabajadoras y la alimentación escolar

Uno de los aspectos que más preocupan a Chacón es el impacto que los horarios actuales tienen sobre las madres trabajadoras. Según él, muchas de ellas se ven obligadas a comenzar su jornada desde las 4:00 a.m. para poder preparar a sus hijos, lo que genera una carga adicional.

“Este proyecto busca aliviar la situación de las madres cabeza de familia, quienes enfrentan una doble jornada, comenzando su día demasiado temprano para cumplir con las exigencias escolares”, enfatizó el senador.

El tema de la alimentación escolar también fue abordado durante la entrevista. Chacón destacó que la propuesta no afectaría los programas de alimentación que existen en muchos colegios públicos, sino que, por el contrario, los beneficiaría.

“Si los desayunos escolares se entregan a partir de las 7:00 a.m., será más favorable para los estudiantes y los operadores, ya que no tendrían que hacerlo a horas tan tempranas como las 6:00 a.m.”, añadió.

¿Qué pasa con los colegios de doble jornada?

Uno de los puntos que generó preguntas durante la entrevista fue el impacto del cambio de horario en los colegios con doble jornada. Chacón explicó que se han realizado ajustes en la propuesta para que no afecte la duración de las clases. Según el proyecto, se plantea reducir las horas académicas de 60 minutos a 45 minutos, permitiendo que los estudiantes cumplan con su jornada sin afectar los horarios de ingreso y salida.

“No se va a afectar la calidad de la educación, los estudios indican que los estudiantes tienen una mayor capacidad de atención con clases de menor duración. Esto permitirá que los colegios mantengan sus horarios sin extender las jornadas hasta altas horas de la tarde”, explicó el senador.

Un proyecto que genera debate

Aunque el proyecto de ley cuenta con el respaldo de diversos sectores, también ha generado debate entre algunos padres que temen que el cambio de horario complique su propia logística laboral. Sin embargo, Chacón aseguró que “todos tendremos que ajustarnos, ya que lo más importante es beneficiar a los menores y mejorar su capacidad de aprendizaje”.

El senador concluyó explicando que la idea del proyecto surgió de una experiencia personal en uno de sus recorridos por el país.

“Una madre me contó que tenía que levantar a su hijo a las 4:00 a.m. para que llegara a tiempo al colegio. Fue entonces cuando empecé a investigar sobre los efectos de estos horarios tempranos y decidí presentar este proyecto”, relató.