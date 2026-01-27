Curso gratuito enseñará a 2.000 colombianos a automatizar tareas de oficina: así puede aplicar

La inteligencia artificial se consolida como una herramienta clave en el entorno laboral. Microsoft reportó que el 75 % de los trabajadores a nivel global ya utiliza IA para tareas como redactar correos, resumir documentos, organizar información o acelerar reportes, especialmente en actividades repetitivas que consumen tiempo.

En Colombia, sin embargo, persiste la percepción de que estas tecnologías están reservadas para programadores o perfiles técnicos. Para cerrar esa brecha, la academia de tecnología Henry abrió un curso gratuito, virtual y en vivo de automatización con inteligencia artificial, dirigido a personas sin conocimientos previos en programación.

Inteligencia artificial Foto: ImageFx

La iniciativa se enmarca en un contexto en el que las habilidades digitales dejaron de ser un complemento y se convirtieron en un factor competitivo. De acuerdo con la OCDE, cuatro de cada cinco trabajadores consideran que la inteligencia artificial ha mejorado su productividad, y tres de cada cinco afirman que les permite trabajar con mayor claridad y organización.



Aplicar la IA "desde el primer día"

Aunque el concepto de automatización suele asociarse con procesos complejos, muchas aplicaciones prácticas de la IA se enfocan en simplificar tareas cotidianas. El curso está diseñado para perfiles no técnicos, como personas de marketing, ventas, operaciones, finanzas, emprendedores o estudiantes.

Federico Hernández, cofundador de Henry, explica que la formación tiene un enfoque práctico. “Durante las sesiones, los participantes construirán tres flujos de trabajo basados en casos reales, para entender cómo aplicar la inteligencia artificial desde el primer día”, señaló.



Inteligencia artificial Foto: creada con IA Grok

El contenido incluye ejercicios para automatizar tareas repetitivas, crear asistentes de IA para uso profesional, identificar oportunidades de mejora en equipos de trabajo y diseñar flujos que permitan ahorrar tiempo sin necesidad de escribir código.

En la práctica, estas herramientas pueden utilizarse para responder correos de forma más eficiente, resumir reuniones extensas en puntos clave o estructurar reportes periódicos sin partir de cero. Según datos de la OCDE, el 65 % de las pequeñas y medianas empresas que ya usan IA generativa reportan mejoras en el desempeño de sus equipos.



¿Cómo inscribirse a la convocatoria?

En un mercado laboral cada vez más competitivo, la capacidad de usar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo empieza a marcar diferencias, independientemente del sector o la ciudad del país.

Publicidad

Para registrarse en la convocatoria, las personas interesadas deberan ingresar a la página web www.soyhenry.com/curso-ai-automation, hacer clic en “Reservar mi lugar” y registrar un correo electrónico activo.

Uso de inteligencia artificial en Colombia Foto: ImgFX, referencia

Los requisitos son mínimos: conexión a internet, correo electrónico y disposición para aprender. No se exige experiencia previa ni formación técnica, lo que convierte esta convocatoria en una alternativa para quienes buscan mejorar su desempeño laboral, acceder a nuevas oportunidades o aumentar su productividad sin extender su jornada.

La capacitación se realizará los días 3, 4 y 5 de febrero, de 5:00 a 6:00 p. m., y beneficiará a 2.000 colombianos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de febrero. Al finalizar, los participantes recibirán certificado de asistencia.