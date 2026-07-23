Educación financiera sería obligatoria en colegios de Colombia: así es el proyecto de ley

Al Congreso de la República llegó un proyecto de ley que busca fortalecer las competencias en materia económica y financiera de los colombianos y las colombianas desde temprana edad.

Se trata de una iniciativa del representante a la Cámara por el Centro Democrático y expresidente de Asobancaria, Santiago Castro, quien busca crear el Programa Nacional de Educación Económica y Financiera, de carácter obligatorio en todos los colegios públicos y privados del país, desde el preescolar hasta la educación media.

Desde los 7 años, los niños y las niñas aprenderán, mediante el juego, conceptos básicos como el dinero, el ahorro, las necesidades, los deseos y el valor del trabajo. En primaria se enseñarían temas como el manejo del dinero, el presupuesto, el ahorro, el emprendimiento y la educación del consumidor. En secundaria, los estudiantes profundizarían en la planificación financiera, el sistema bancario, el ahorro, el crédito, los riesgos, los derechos del consumidor financiero y nociones básicas de tributación. Finalmente, en los grados 10.° y 11.°, se abordarían temáticas como las finanzas personales, la inversión, el ahorro para el retiro, el emprendimiento, los seguros, la gestión del riesgo y las finanzas digitales.

La iniciativa responde a una brecha que hoy afecta directamente a los niños y jóvenes colombianos. Por ejemplo, en la prueba PISA de la OCDE, Colombia obtuvo 379 puntos en competencia financiera, más de 120 puntos por debajo del promedio de los países miembros.



“Según el Dane, el 40,5 % de los colombianos no sabe calcular una tasa de interés compuesto y el 60,3 % no logra identificar la pérdida de poder adquisitivo por inflación, pese a que el 71 % de la población participa directamente en las decisiones financieras del hogar”, señaló Castro.