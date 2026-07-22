Denuncian que 39 estudiantes de colegio de Barichara no fueron citados a pruebas Saber 11

A cuatro días de la aplicación de las Pruebas Saber 11, programadas para este domingo 26 de julio, crece la preocupación entre estudiantes y padres de familia del Instituto Técnico Aquileo Parra, de Barichara (Santander), luego de que 39 alumnos no hayan recibido la citación para presentar el examen, pese a que el colegio asegura haber realizado oportunamente el proceso de inscripción y el pago de los derechos para los 87 estudiantes de grado 11.

Los padres de familia denunciaron que, aunque la institución cumplió con los plazos establecidos por el Icfes, al momento de descargar las citaciones solo aparecieron 48 estudiantes habilitados para presentar la prueba, mientras que los otros 39 quedaron sin asignación de sitio y horario.

El Icfes, explicó que el examen iniciará desde las 7 de la mañana, todo en una sola jornada con dos sesiones, una en la mañana y otra en la tarde. Foto: Icfes

"Tenemos 39 estudiantes a los cuales no les ha llegado la citación para presentar sus pruebas. El colegio, en los tiempos establecidos, realizó las inscripciones y también el pago de los 87 estudiantes. Cuando inició la semana de julio y vimos que 39 no habían sido citados, el colegio presentó una PQR el 15 de julio, pero hasta el momento no hemos recibido una respuesta favorable", aseguró una de las madres de familia afectadas.



La acudiente manifestó que la incertidumbre ha generado preocupación entre los estudiantes, quienes llevan meses preparándose para presentar uno de los exámenes más importantes de su etapa escolar.

"Nosotros como padres de familia estamos muy preocupados, al igual que los estudiantes, porque ellos están preparados para presentar sus pruebas este 26 de julio", agregó.

Los estudiantes también hicieron un llamado para que se adopten medidas urgentes que les permitan presentar el examen junto con sus compañeros.

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"Somos 39 estudiantes que no tenemos solución a este problema y exigimos presentar las pruebas este domingo", expresó una de las alumnas afectadas.

A través de sus redes sociales, el Instituto Técnico Aquileo Parra confirmó que la inscripción de los 87 estudiantes se realizó dentro de los tiempos establecidos y que el pago grupal fue efectuado el 30 de abril de 2026. Sin embargo, al descargar las citaciones únicamente fueron generadas 48.

Según explicó la institución, tras realizar las gestiones correspondientes ante el Icfes, la respuesta recibida fue que los 39 estudiantes pendientes serían reprogramados para presentar la prueba en otra fecha durante el presente año.

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No obstante, el colegio considera que esa alternativa genera una afectación académica y emocional para los jóvenes, ya que les impediría presentar el examen en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros.

Ante esta situación, la institución solicitó al Icfes aplazar la jornada prevista para el 26 de julio para que todos los estudiantes puedan presentar la prueba simultáneamente o, en su defecto, agilizar la expedición de las citaciones pendientes para que los 39 alumnos puedan realizar el examen este mismo domingo.

Mientras esperan una respuesta de la entidad, padres, estudiantes y directivos mantienen la expectativa de que se encuentre una solución antes del día de la prueba, con el fin de evitar que decenas de jóvenes vean afectado su proceso de ingreso a la educación superior y las oportunidades académicas que dependen de los resultados de las Pruebas Saber 11.