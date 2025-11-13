No es de Bogotá: este es el colegio con el puntaje más alto de Colombia en pruebas Saber 11

Una de las múltiples formas de medir la calidad educativa en Colombia son los resultados de las Pruebas Saber 11, el examen estandarizado que deben presentar los estudiantes de último grado de bachillerato.

Cada año, los colegios del país esperan con expectativa los resultados, pues estos reflejan el nivel académico y la preparación de sus alumnos frente a las competencias básicas evaluadas por el Icfes.

Recientemente, el Icfes dio a conocer los puntajes obtenidos por cada institución, calculados sobre un máximo de 500 puntos. El resultado final se obtiene a partir del promedio ponderado de las cinco áreas evaluadas: Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés, con mayor peso en las cuatro primeras.



El promedio nacional en las pruebas Saber 11 de 2025

De acuerdo con el más reciente rankig realizado por la firma Milton Ochoa Expertos en Evaluación, el promedio nacional para las instituciones del calendario A fue de 261 puntos, mientras que en el calendario B alcanzó 319 puntos, mostrando una leve mejora frente a los resultados de 2024 y 2023, cuando el promedio fue de 318.

Cuadernillo del Icfes. Foto: Icfes

Aunque los puntajes nacionales se mantienen estables, el nuevo ranking reveló un dato que ha sorprendido a muchos: el mejor colegio del país no está en Bogotá, sino en el norte del país.



Cuál es el mejor colegio de Colombia en las pruebas Saber 11 de 2025

El análisis de Milton Ochoa determinó que la Institución Educativa Cambridge School, ubicada en Pamplona, Norte de Santander, obtuvo un promedio ponderado de 77,5, equivalente a 388 puntos globales, consolidándose como el mejor colegio del país en el calendario A.



En el segundo lugar se ubicó el Colegio Cristiano Monte Hebrón, de Bogotá, con 387 puntos, seguido muy de cerca por el Colegio Bilingüe Divino Niño, de Bucaramanga, también con 387 puntos. Este resultado demuestra que el liderazgo académico no está concentrado únicamente en la capital, sino que regiones como Santander y Norte de Santander destacan por su excelencia educativa.



Los 10 mejores colegios de Colombia (Calendario A – 2025)

De acuerdo con el informe de Milton Ochoa Expertos en Evaluación, así quedó el top 10 nacional de colegios con mejor puntaje promedio ponderado en las Pruebas Saber 11 de 2025:



Institución Educativa Cambridge School – Pamplona (Norte de Santander) – 388 puntos

Colegio Cristiano Monte Hebrón – Bogotá D.C. – 387 puntos

Colegio Bilingüe Divino Niño – Bucaramanga (Santander) – 387 puntos

Liceo Campo David – Bogotá D.C. – 386 puntos

Centro Educativo Boston Internacional – Barranquilla (Atlántico) – 386 puntos

Institución Educativa Luis María Jiménez – Aguazul (Casanare) – 383 puntos

Corporación Educativa La Concepción – Turbaco (Bolívar) – 382 puntos

Franciscano San Luis Rey – Armenia (Quindío) – 380 puntos

Colegio Anglo Americano – Bogotá D.C. – 379 puntos

Colegio Los Ángeles – Tunja (Boyacá) – 378 puntos

El mejor colegio oficial del país

Una de las noticias más destacadas es que entre las instituciones públicas, el mejor desempeño fue para la Institución Educativa Luis María Jiménez, de Aguazul, Casanare, con 383 puntos, ubicándose en la sexta posición a nivel nacional. Este logro demuestra que la educación pública también puede alcanzar niveles de excelencia comparables con los de los colegios privados.

En el calendario B, el liderazgo nacional lo obtuvo el Gimnasio Contemporáneo de Armenia (Quindío) con 397 puntos, seguido por el Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali, con 395 puntos. Aunque las diferencias con el año anterior fueron mínimas, los expertos destacan la estabilidad en el rendimiento académico de las instituciones con enfoque bilingüe.

Los resultados de 2025 confirman que el talento académico está distribuido a lo largo del país. Instituciones de ciudades intermedias como Pamplona, Bucaramanga y Aguazul lograron posicionarse en el top nacional, superando incluso a varios colegios de Bogotá.