En Girón, 38 estudiantes no presentarán las Pruebas Saber 11 porque colegio no pagó

La ilusión de graduarse y dar el siguiente paso hacia la universidad quedó en incertidumbre para 38 estudiantes de grado 11 de la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestroza, ubicada en la vereda Acapulco de Girón, luego de que se conociera que no podrán presentar las Pruebas Saber 11 porque, aunque el colegio realizó la preinscripción, nunca efectuó el pago requerido para formalizar el proceso ante el Icfes.

La situación fue confirmada por la Secretaría de Educación de Girón, que informó que la inscripción de los estudiantes no quedó en firme debido a la omisión del pago dentro de los plazos establecidos. Como consecuencia, los jóvenes no podrán presentar el examen de Estado en la fecha prevista y, además, su graduación podría verse afectada, ya que la presentación de esta prueba es un requisito para obtener el título de bachiller.

La noticia generó indignación entre los padres de familia, quienes aseguran que los estudiantes no pueden asumir las consecuencias de un error administrativo.

"Realmente es indignante lo que pasó por falta de pericia y diligencia de las directivas de la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestroza. Mi hijo es uno de los afectados y ahora no se va a poder graduar. Incluso ya tenía una beca otorgada por el Ministerio de Educación para acceder a la educación superior y hoy ese proyecto de vida queda en incertidumbre", manifestó el padre de uno de los estudiantes.



La secretaria de Educación de Girón, Adela Silva, explicó que tras conocer la situación se comunicó con el rector de la institución, quien confirmó que únicamente se realizó la preinscripción de los estudiantes, pero nunca se efectuó el pago exigido por el Icfes, requisito indispensable para que la inscripción quedara formalizada.

La funcionaria señaló que el municipio gestionó de manera urgente una alternativa ante el Ministerio de Educación y el Icfes para permitir una inscripción extraordinaria. Sin embargo, la respuesta fue negativa debido a la cercanía de la fecha de aplicación del examen.

"Nos comunicamos de manera urgente con el Ministerio de Educación y, a través del enlace con el Icfes, solicitamos que nos permitieran realizar esas inscripciones, pero lamentablemente la respuesta fue un no rotundo porque faltan solo cuatro días para la prueba", indicó Silva.

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Agregó que la Administración Municipal también pidió al Ministerio de Educación que autorice de manera excepcional la graduación de los estudiantes, teniendo en cuenta que la presentación de las Pruebas Saber es un requisito obligatorio para obtener el título de bachiller.

La secretaria recordó que el cronograma, los costos y los procedimientos establecidos por el Icfes fueron comunicados oportunamente a todas las instituciones educativas del municipio mediante la Circular 10 del 22 de enero, por lo que ahora se busca establecer qué ocurrió al interior del plantel educativo.

Ante esta situación, la Secretaría de Educación anunció la apertura del proceso administrativo correspondiente para revisar lo sucedido y determinar las responsabilidades a que haya lugar, respetando el debido proceso.