Capturan a presuntos responsables del asesinato de un comerciante en la vía Lebrija-Girón

En un operativo que se extendió por menos de seis horas, la Policía Metropolitana de Bucaramanga logró la captura de los dos presuntos responsables del asesinato del comerciante Eduard Navas, ocurrido en la mañana de este viernes en la vía que comunica a Lebrija con Girón.

La víctima se movilizaba en un vehículo particular cuando fue interceptada por hombres armados que se desplazaban en motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones. Tras cometer el crimen, los agresores emprendieron la huida, lo que permitió a las autoridades desplegar un operativo de búsqueda y activar un plan candado en distintos puntos del área metropolitana.

Gracias al trabajo articulado entre las unidades policiales y el sistema de cámaras de vigilancia, los uniformados lograron ubicar a los sospechosos en el barrio Café Madrid, al norte de Bucaramanga.

#Atención Dos hombres fueron capturados por la Policía como presuntos responsables del asesinato de un conductor ocurrido en la vía Lebrija–Girón. La víctima fue identificada como Eduardo Mauricio Navas #VocesySonidos pic.twitter.com/Bcer9hS9rl — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 17, 2026

"En articulación con las cámaras de vigilancia y mediante un plan candado en el barrio Café Madrid se logró la captura de los posibles perpetradores, conocidos con los alias de 'Pipe' y 'Yeison'. Se les incautó un arma de fuego tipo revólver con cuatro cartuchos percutidos y una motocicleta reportada como robada. Los móviles de estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades", señaló el coronel Héctor García, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.



Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo revólver con cuatro cartuchos percutidos, que será sometida a los análisis balísticos correspondientes para establecer si fue utilizada en el homicidio. Asimismo, fue recuperada la motocicleta en la que se movilizaban los capturados, la cual presentaba reporte por hurto.

Los dos hombres quedaron a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los delitos que les sean imputados en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga destacó que la rápida reacción de los uniformados, el apoyo tecnológico y la implementación del plan candado fueron determinantes para lograr la captura de los presuntos responsables apenas seis horas después de ocurrido el crimen.