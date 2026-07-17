La educación se prepara para El Niño: colegios deberán reforzar planes de prevención climática

El Ministerio de Educación Nacional encendió las alertas ante la posible llegada del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026 e instó a las Secretarías de Educación y a los establecimientos educativos del país a fortalecer sus planes de preparación, prevención y respuesta para minimizar los impactos que podría generar este evento climático sobre la comunidad educativa.

La advertencia se produce luego de que el Ideam estimara una probabilidad del 61 % de que se consolide el fenómeno, escenario que podría provocar una reducción significativa de las lluvias, aumento de las temperaturas y un mayor riesgo de sequías, incendios forestales, desabastecimiento de agua y afectaciones en la prestación del servicio educativo.

Frente a este panorama, la cartera de Educación recomendó a las Entidades Territoriales Certificadas revisar y actualizar los Planes Territoriales de Gestión Integral del Riesgo Escolar, además de acompañar a las instituciones educativas en el fortalecimiento de sus planes institucionales, con énfasis en la identificación de amenazas, la reducción de vulnerabilidades y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

Entre las medidas prioritarias se encuentra la identificación de las sedes con mayor exposición a las altas temperaturas o a la escasez de agua, la evaluación de riesgos asociados a incendios forestales, el transporte escolar y el suministro del Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como la implementación de estrategias que garanticen el acceso al agua potable, una adecuada ventilación en las aulas y protocolos efectivos de comunicación con las comunidades educativas.



El Ministerio también hizo un llamado a promover campañas de autocuidado entre estudiantes, docentes y personal administrativo, incentivando la hidratación constante, el uso de espacios con sombra, la disminución de actividades físicas durante las horas de mayor radiación solar y la identificación temprana de síntomas relacionados con golpes de calor y deshidratación.

Como parte de la preparación, las instituciones educativas deberán actualizar sus planes de contingencia, fortalecer las rutas de evacuación, realizar simulacros, verificar el funcionamiento de los equipos de emergencia y capacitar al personal en primeros auxilios, gestión del riesgo y atención de emergencias.

fenómeno de El Niño. Foto: imagen de archivo, Universidad del Rosario.

Adicionalmente, la cartera señaló que las instituciones podrán evaluar ajustes en las jornadas escolares y aplicar estrategias de flexibilización curricular que permitan garantizar la continuidad de los procesos pedagógicos si las condiciones climáticas afectan el desarrollo normal de las actividades académicas.

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Estas acciones hacen parte de la implementación de la Política de Gestión Integral del Riesgo Escolar (GIRE), con la que el Gobierno busca consolidar instituciones educativas más seguras y resilientes frente a los efectos de la variabilidad climática.

El Ministerio recordó que la gestión del riesgo es una responsabilidad compartida entre las autoridades educativas, las entidades territoriales, las instituciones y las comunidades, e insistió en la importancia de seguir de manera permanente los reportes oficiales del Ideam y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para adoptar decisiones oportunas.

