El enfoque de la Universidad ECCI en temas relacionados a la creatividad y la AI

En este espacio de conversación, en colaboración con la Universidad Ecci, la HJCK tuvo el privilegio de charlar con la profesora Luisa Fernanda Ramírez. Durante la charla, se abordó la importancia de la creatividad en la formación de los estudiantes y cómo los espacios educativos pueden fomentar su desarrollo sin que el miedo al error limite su potencial.

La profesora Ramírez destacó que, en el ámbito del mercadeo y la publicidad, la creatividad no solo es una habilidad deseable, sino esencial. Sin embargo, para que los estudiantes puedan explotar su creatividad de manera efectiva, es crucial que cuenten con entornos que les brinden libertad para experimentar. Según ella, los fallos deben ser vistos como parte integral del proceso de aprendizaje y no como un obstáculo.

1. ¿Cuál fue o cuáles fueron esos retos más importantes que tuvieron que vivir ustedes como profesores con unos estudiantes hiperconectados?

Hay varias cosas, pero yo te podrá nombrar una en especial que debemos tener en cuenta todos y es la atención y obviamente la capacidad de asombro. Los más jóvenes pierden su sentido de poner atención muy rápido por la inmediatez de la información por la brevedad que tienen los contenidos en el escenario digital, entonces ya después de 30 minutos que alguien te esté poniendo atención en una clase o en un proceso no es tan fácil. Ahí es donde surge la creatividad, precisamente, cómo haces tu interesante tu discurso, tu clase, tus actividades para que alguien se enamore de lo que estás haciendo y decida ponerte atención a ti y no, por ejemplo, a un teléfono. Eso es un reto el otro es la capacidad de asombrar. Vuelvo a repetir lo que te dije hace un rato: tú asombras a la gente no desde lo 'wow miren eso que no había', a veces desde cosas sencillas hay que trabajar, porque precisamente con la tecnología hemos perdido la capacidad de maravillarnos cuando en el cielo sale una estrella porque estamos clavados en un aparato y nos hemos olvidado a mirar al cielo. Cuando volvemos la mirada a lo que tenemos ahí y esa capacidad de asombro, la gente vuelve a conectar porque finalmente somos seres humanos.

2. ¿Cómo convivir mejor con las inteligencias artificiales?

Nosotros hemos decidido acoger la inteligencia artificial para temas prácticos, pero tenemos muy claro, desde la academia, desde los procesos creativos, que la inteligencia artificial te tiene que servir para solucionar cosas prácticas; pero el pensamiento nunca lo va a reemplazar la inteligencia artificial. La conexión humana ahora cuando te hablaba de esa creatividad en lo cotidiano, ese conectar con la emoción del otro con el sentimiento del otro con la necesidad del otro jamás lo va a hacer la inteligencia artificial por más que parezca que es empática, la empatía la da otro ser humano y en eso la impronta de nosotros va a estar siempre presente. Entonces no peleamos con la inteligencia, la incorporamos y tenemos muy claro, hasta dónde llega la inteligencia artificial pero dónde seguimos necesitando los procesos de humanidad y por ejemplo en el marketing en la comunicación nunca una una inteligencia artificial te va a reemplazar el entender que necesita una persona en una situación específica.

3. ¿Cómo decirle a los jóvenes que hay demasiadas formas de ser creativo?

Mira, nosotros tenemos algo desde el primer contacto con el estudiante, hablemos de los primeros meses, es conectarlos primero con la cotidianidad y con lo que tiene, ¿por qué con lo cotidiano? porque generalmente las personas buscan la creatividad afuera, en lo extraordinario. En las tendencias actuales lo que podemos ver es que tú puedes conectar a veces mejor con las personas con cosas sencillas. Como seres humanos hemos perdido de alguna manera el sentido de maravillarnos por lo que tenemos alrededor y buscamos lo extraordinario afuera cuando lo extraordinario lo tienes en tus manos, lo tienes en tu vida, lo tienes en lo cotidiano, entonces desde no solamente desde el discurso, sino desde el que hacer lo que nosotros les decimos a los estudiantes es: "Mira lo que tú tienes es maravilloso, tu día a día con todos los problemas que pueda haber es maravilloso, de ahí pueden surgir ideas".

4. Hay dos discursos sobre el momento que estamos viviendo y es recriminarles a los jóvenes ciertos comportamientos, pero al mismo tiempo vemos jóvenes enfocados en la creación de contenido, que piensan en el medio ambiente... ¿Cómo dentro del aula poder lograr ese equilibrio entre confiar en los jóvenes?

No podemos caer en el imaginario colectivo de pensar que porque el joven está con la era digital y tiene otro escenario, no piensa o no le importa o no le gusta. Todos hemos pasado por una generación diferente y las personas de estas generaciones nuevas tienen mucho que aportar, tienen mucho que dar, solo que ellos tienen un contexto que nosotros de otras generaciones les damos y que son unos retos y no podemos entrar como en el juicio. Hay que precisamente conectar dándoles lo que la tecnología no les da que es la comprensión, es el afecto, la escucha, la empatía. Yo te lo puedo decir desde mi experiencia y es que cuando esa parte se toca la gente se conecta, no importa la generación que sea, eso no se puede perder y es la manera como nosotros trabajamos: desde desde el afecto. Llamémoslo así, desde entender que estás con otro ser humano que ve la vida de otra manera, que tiene unas lecturas diferentes, que tiene unas intermediaciones diferentes como la tecnología, pero que finalmente en su esencia sigue enamorándose, le gustan las cosas, le gusta que lo abracen tal vez no se enamora como se enamoraban los de hace 30 años, pero se enamoran. Yo invito a las personas que trabajan con jóvenes a que se integren, a entender cómo es que estas personas ven el mundo porque es otra mirada. Pero si no se hace ese tránsito de ponerse en los zapatos del otro es muy difícil entender cómo es que ven ellos el mundo.

5. Esta conversación nos permite una reflexión, yo quisiera que a raíz de esto invite a las personas a que entren la Universidad Ecci.

Claro que sí Camila muchas gracias. Pues yo invito a todos los jóvenes o a las personas que estén interesadas a que se acerquen nosotros. Somos una universidad de puertas abiertas. Si ustedes van a donde se encuentra mi dirección, no necesitan cita, no necesitan protocolos, pueden hablar con la dirección, incluso con rectoría, preguntar. Nos preocupamos porque las personas se formen en una disciplina, pero también a que entiendan que el universo -que es de donde viene la palabra universidad- está a su alcance, que se sientan personas que puedan acceder a la educación sin dejar de ser lo que son . Nosotros somos una universidad de pensamiento abierto. No tenemos discriminaciones de ningún sentido, ni político, ni religioso, ni orientación sexual y por eso también hemos logrado, por ejemplo, desde nuestro programa generar grupos interdisciplinarios que trabajan y se entienden, que eso también lo necesita nuestra sociedad: entender que el otro piensa diferente, pero qué puedo trabajar con él, no importa si no es igual a mí.