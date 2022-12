El limbo en el que están estudiantes nuevos de la Universidad Nacional en Medellín

La Universidad Nacional, sede Medellín, es una de las 11 universidades públicas del país en la que suspendieron el semestre académico que debía terminar en diciembre de 2019. En el caso de esta universidad, del período de 16 semanas de clases, solo se cursaron 10, por cuenta del paro nacional que se vivió en el país.

La propuesta del consejo directivo es que se reanuden las clases el próximo 20 de enero, para que se termine el semestre y que inmediatamente se empiece, sin vacaciones, el que sería el primer semestre de 2020, pero que se tendría que declararse un semestre especial que no dure las 16 semanas establecidas, sino solo 10, con cursos intensivos.

La principal preocupación es que, mientras no se termina el periodo académico de 2019, los estudiantes admitidos para 2020 no se pueden matricular e iniciar clases. Son 1.400 estudiantes que esperan una alternativa para no quedarse este tiempo por fuera, y más aún porque no se tiene claro que no se vuelva a presentar un paro y el semestre se suspenda de nuevo.

"Proponemos que vean algunas asignaturas, así ellos no estén oficialmente matriculados en la Universidad, porque no lo pueden hacer por no haber acabado el semestre II de 2019. Pero que puedan ver unas asignaturas para no dejarlos desescolarizados, que vayan a la universidad y que se vayan integrando, que no se desvinculen del mundo académico”, dijo Juan Carlos Ochoa, vicerector (e) de la Universidad Nacional, sede Medellín.

