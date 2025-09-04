¿En qué afecta el cambio en el crédito del Icetex y cuánto sube la cuota?

Preocupación en miles de estudiantes en el país tras el anuncio del cambio del crédito de Icetex a raíz de "una compleja situación fiscal de la Nación", que no permite el presupuesto para continuar con el subsidio de las tasas de interés, obligando al aumento de las cuotas en este segundo semestre del 2025.

"Tu crédito educativo no tendrá subsidio a la tasa de interés, a cargo del Gobierno nacional, según en el Artículo 47, ley 911 de 2018”, indicaron a través de un correo electrónico, que poco a poco han ido recibiendo los estudiantes sobre el pago de sus cuotas.

¿En qué afecta y cuánto sube la cuota del crédito del Icetex?

Lo primero que hay que aclarar es si usted como beneficiario de Icetex se ve afectado o no en estos cambios del crédito. Por ejemplo, si usted se encuentra en etapa de amortización, es decir, pagando el total del crédito, esto no aplica para usted y sus tasas de interés se mantendrán igual.

Pero si usted se encuentra en etapa de estudios, es decir, cursando el programa académico, sí deberá revisar su correo electrónico si le llegó la notificación. Desde agosto, esa tasa se incrementó a 16,51% N.A.M.V. Si el estudiante observa este ajuste en sus extractos.

"La primera notificación en enero de este año, se hizo un aumento de 1.000.000 de pesos que venía pagando, a 400.000 más, en una segunda llegó hasta 1.800.000. Había una posibilidad de recuperar ese esfuerzo, nunca he estado en mora, hice un esfuerzo teniendo tres empleos para bajar la deuda" contó una estudiante en diálogo de Noticias Caracol. sobre la afectación de los estudios.

En ese orden de ideas, el pago de las cuotas del crédito del Icetex será inmediato y al menos 260.000 estudiantes en todo el país serían los afectados

"El aumento es sustancial para quienes habían estructurado su plan de pagos bajo el esquema subsidiado. En ese sentido, la variación se traducirá en un incremento en el valor de las cuotas que deberán asumir los beneficiarios a partir de este semestre", explicaron.

Pero esta medida será más para nuevos crédito, pues, según la entidad, esta decisión no afectará los términos planteados al momento de la solicitud del mismo con cada estudiante.