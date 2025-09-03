Otra mala noticia para estudiantes con crédito en Icetex: Gobierno les quita subsidio

Un nuevo problema nació para todos los estudiantes colombianos que, hasta ahora, han contado con un crédito en Icetex, pues a través de correo electrónico comenzó a llegar una información de un cambio que cambiaría el pago de las cuotas como las conocían hasta ahora.

“El país hoy vive una compleja situación fiscal que como nación estamos enfrentando. Por esto, debemos informarte que a partir del periodo académico del año (2025-2) tu crédito educativo no tendrá subsidio a la tasa de interés, a cargo del Gobierno nacional, según en el Artículo 47, ley 911 de 2018”, indicó, en ese orden de ideas, ahora las personas que no cumplan oportunamente con sus pagos tendrán un interés mucho más alto en 16.51 %, según la información por parte de la entidad.

Cambio en el crédito de Icetex // Foto: suministrada

¿Por qué hay este cambio en un crédito en Icetex?

Según la entidad, el cambio se da debido a un problema alienado a “la reducción del presupuesto proveniente de recursos de la Nación” para cubrir el subsidio. Explicaron que la situación financiera no permitirá continuar con este proyecto que estaba desde 2018 y ahora, tendrá una tasa de 17.82 %.

“A pesar de la medida, el ICETEX continúa ofreciendo las tasas de interés más competitivas del mercado, con una tasa máxima del IPC + 12, correspondiente al 17,82% Efectiva Anual para el periodo 2025, frente a las tasas de financiación para educación superior del sistema financiero tradicional que aproximadamente se encuentran en el 24% Efectivo Anual”, informaron.

Añadieron que trabajan del lado de los ministerios de Hacienda y Educación para conseguir recursos de financiación, que permitan “mejores condiciones” para los estudiantes.

El cambio se iría informando a todos los estudiantes con el paso de los días y se hará por medio de correo electrónico la notificación, que comenzaría a regir desde la próxima cuota acorde al calendario de cada uno.

Icetex Foto: portal.icetex.gov.co