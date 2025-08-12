Icetex abre convocatoria de créditos para educación en Colombia: fechas y requisitos

El Icetex habilitó una nueva convocatoria de créditos educativos orientada a financiar programas de educación continua en Colombia, que incluyen diplomados, certificaciones y capacitaciones en una segunda lengua.

Además, recordó que hasta el próximo 29 de agosto de 2025, mantiene abierta la etapa de renovación de créditos educativos para 120.000 estudiantes con financiación vigente

ICETEX abre renovación de créditos educativos para 120.000 estudiantes Foto: Unsplash / Icetex

Requisitos para aplicar a los créditos del Icetex

Esta convocatoria está dirigida a ciudadanos colombianos que cumplan ciertas condiciones como:



Tener formación en niveles técnicos, tecnológicos o profesionales

Ser estudiante y haber aprobado al menos cinco semestres en Instituciones de educación superior reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional.

Contar con nacionalidad colombiana.

Estar admitido en un programa con convenio con Icetex.

Presentar un deudor solidario.

Demostrar el cumplimiento de condiciones sobre créditos previos, en caso de haberlos tenido.

Beneficios de los créditos del Icetex

Los créditos permitirán cubrir hasta 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes para matrícula, con un esquema de pago que contempla el 30 % durante el periodo de estudios y el 70 % restante después de la graduación, en un plazo máximo de 24 meses.

El presidente del Icetex, Álvaro Urquijo Gómez, indicó que con estas líneas se amplía la oferta de financiamiento para educación superior, sumando opciones para educación continuada y educación para el trabajo y desarrollo humano.

Billetes de distintos valores. Foto: Blu Radio.

Fechas para los créditos del Icetex

La convocatoria estará abierta hasta el 22 de agosto de 2025 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal. Los interesados pueden consultar los detalles y realizar sus postulaciones directamente en la página oficial del Icetex.