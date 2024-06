"Estamos haciendo todos los esfuerzos para salvar semestre": Ismael Peña, rector U. Nacional

El rector de la Universidad Nacional de Colombia, José Ismael Peña, habló en El Radar sobre la situación actual y el futuro de la institución en medio de la crisis que enfrenta. Peña transmitió su mensaje a la comunidad universitaria, reconociendo que esta situación es muy dolorosa y que no debería haberse presentado.

Sin embargo, el Consejo Académico ha aprobado una serie de medidas para intentar salvar el semestre, como la modificación del calendario académico y la solicitud de apoyo e internet para aquellos estudiantes que han tenido dificultades para recibir sus clases.

El rector aseguró que se están haciendo todos los esfuerzos para salvar el semestre y evitar que los estudiantes pierdan el año académico. También mencionó que se ha ampliado el semestre para que pueda terminarse en la primera semana de agosto y que el próximo semestre comenzará un poco tarde, pero se harán todos los esfuerzos para que pueda ser salvado.

Estamos haciendo todos los esfuerzos para salvar el semestre, todo lo que esté en nuestras manos para que los estudiantes no pierdan el semestre y para que aquellos estudiantes que ya fueron admitidos y que inician sus clases el próximo semestre, así lo puedan hacer dijo Ismael Peña

En cuanto a su reconocimiento como rector, Peña explicó que la Universidad Nacional tiene autonomía universitaria y que fue designado por el Consejo Superior Universitario. Aunque el Gobierno no reconoce su autoridad, la comunidad universitaria sí lo hace.

"Es inusual esto y yo aspiro que esto no realmente, todas estas situaciones se puedan sobrepasar. Por supuesto que no queremos nunca una Universidad nacional en contra ni de este ni de ningún Gobierno. La Universidad Nacional ha trabajado por 157 años al servicio del Estado, no de los Gobiernos al servicio del Estado y en ese sentido, yo pienso que en unas pocas semanas esa ruptura de relaciones se puede arreglar y podamos trabajar de manera mancomunada"

En relación con los problemas de seguridad en el campus de la Ciudad Universitaria, el rector reconoció que siempre ha considerado válidas las manifestaciones de los estudiantes y se mostró dispuesto a dialogar para encontrar soluciones.

Sin embargo, también mencionó que hay actores ajenos a la universidad que han causado disturbios y violencia, y que han sido detenidos por la policía. Estos individuos no son miembros de la comunidad universitaria y se espera que las autoridades los detengan fuera del campus.

Finalmente, Peña expresó su deseo de que pronto se normalice la situación en la Universidad Nacional de Colombia, para que los estudiantes puedan retomar sus actividades y aquellos que están listos para graduarse puedan hacerlo, así como para que los nuevos estudiantes ingresen en el próximo semestre y superar los inconvenientes que se han presentado.

Escuche la entrevista completa acá: