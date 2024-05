Ministra de Educación: "El cargo de rector de la Universidad Nacional está vacante"

Citada por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, a un debate sobre autonomía universitaria en la comisión primera del Senado de la República; la ministra de Educación, Aurora Vergara, defendió la actuación del Gobierno frente a la crisis interna que vive la Universidad Nacional desde hace dos meses por cuenta de la polémica elección del profesor José Ismael Peña como rector de la Universidad y que ha generado un paro de dos meses en el campus y con varias movilizaciones y actos vandálicos.

La ministra señaló, que los motivos que llevaron a la actuación del Ejecutivo de expedir la resolución pidiendo la designación de un rector ‘ad hoc’, se da porque, en primer lugar, “el cargo del rector de la Universidad Nacional está vacante” y que todas las actuaciones se han enmarcado en la ley y en las facultades que tiene el Ministerio como cabeza del Consejo Superior Universitario (CSU).

“Lo que yo le he pedido al Consejo Superior Universitario es; si no se votó la confidencialidad del acta, no se puede imponer un acta confidencial. Si no votamos como Consejo Directivo que esa acta iba a ser confidencial, ahora no se puede usar esa acta confidencial con cinco votos para deducir entonces que es suficiente evidencia para tomar posesión de un cargo. Entonces vamos a tener que asumir las responsabilidades correspondientes y la normatividad vigente establece que así se debe hacer”, sostuvo la ministra de educación.

Además, pidió a los integrantes del CSU que actúen con transparencia y expliquen su voto a la comunidad académica, ya que ellos no puede excusarse de haber cambiado su voto, irrespetando el resultado de la consulta que daba como ganador al profesor Leopoldo Múnera.

“Al doctor José Ismael Peña nunca se le desconocieron los resultados de un proceso, pero tampoco se le reconoció el resultado de un proceso. Cuando argumentan que tenían todo para posesionarse, pero ahora argumentan que hay una crisis porque falta una firma, algo está fallando en el argumento. Y lo que les hemos pedido es transparencia y cumplimiento de la norma. Yo lo que pido es que un rector no se esconda ante su comunidad para tomar posesión, y si estábamos en el proceso de revisión de las condiciones para que eso ocurriera, no debería interrumpirse el proceso. No hay una resolución de nombramiento debidamente expedida porque es fundamental darle explicaciones a una comunidad", indicó la ministra.

La ministra también se refirió a las críticas de que no tomaron decisiones frente a la violencia ocurrida al interior del campus. “Estoy en desacuerdo con los argumentos que establecen que el Gobierno nacional está respaldando una autonomía para delinquir. [...] Tampoco es cierto que el Gobierno dijo que no a las peticiones de la Universidad para enfrentar las situaciones de movilización en el campus. Por el contrario, la primera citación, que se hizo con dos horas de anticipación, contó con la participación del Ministerio del Interior y hablé claramente con el alcalde Carlos Fernando Galán que los dos estábamos en desacuerdo con la militarización del campus. Y en las siguientes peticiones también respondió el Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, como las constancias así lo establecen”.